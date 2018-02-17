Çikolata devinin sahibi için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlendi.

Bu kapsamda, birlik ve grup hesapları üzerinden Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin liranın 2 seferde aktarılmasıyla ilgili, aralarında birliğin eski yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



METE VE YARDIMCILARI...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Şubat’ta 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, başkan yardımcıları Sübet Çiçek ve Kazım Taycı da ile birlik çalışanları İ.S.Ş, A.A, Y.D, M.M.A gözaltına alınmıştı.



Bu arada, Anadolu Ajansı'nın bugün saat 16:31'de geçtiği haberde, Mete ile birlikte 7 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak söz konusu haberin doğru olmadığı öğrenildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre savcılık 12 Şubat’ta Kadiroğlu hakkında yakalama kararı çıkardı. Öte yandan edinilen bilgilere göre anılan soruşturma 2016 yılına ait. Yürütülen soruşturma ise 2016/148136 numarasını taşıyor.

YARIM ASRI DEVİRDİ

Temeli 1952 yılında atılan Elvan Gıda, şekerleme, çikolata, gofret gibi ürünlerde önemli bir üretici konumunda. Şirketin ürünleri yurtiçi yanı sıra, dünyanın bir çok ülkesine de ihraç ediliyor. Elvan Gıda, dünyanın en büyük 100 şekerleme firması listesine de girmişti.



BİLDİKLERİMİZİ SAVCILIĞA AKTARACAĞIZ

Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yakalama kararından haberdar değiliz, bize böyle bir tebligat yapılmadı. Tebligat yapılsa ve davet edilseydi bütün bildiklerini savcılığa anlatırdı.

Öncesinde farklı tarihlerde savcılığa müracaat ederek var ise hakkında bir işlem, beyan vermeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak herhangi bir geri dönüş veya çağrı olmadı.

Basından öğrendiğimiz kadarıyla bir dönem başkan yardımcısı olarak görev aldığı Hububat Birliği ile ilgili yürütülen tahkikatta gözaltı kararı olduğu yönünde bir değerlendirme var. Biz bunu teyit edeceğiz ve pazartesi günü itibariyle bildiklerimizi savcılıkla paylaşacağız"

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