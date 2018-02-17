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Çikolata devinin sahibi hakkında yakalama kararı

Dinçer GÖKÇE
17.02.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği’nin yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir bilgiye ulaşıldı. Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgiye göre soruşturma kapsamında Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Birlik Başkanı Zekeriya Mete ve iki başkan yardımcısı geçen hafta göz altına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta iş dünyasının yakından tanıdığı bazı isimler göz altına alınmıştı.Çikolata devinin sahibi hakkında yakalama kararı

İddiaya göre, savcılık talimatı ile hareket eden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Malmuller İhracat Birliği’nin elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya para yatırılması talimatının ardından 27 Ocak 2014’te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014’te ise 3 milyon 800 bin TL’yi bankaya yatırdığını tespit etti.

BAŞKAN VE YARDIMCILARI...

Yürütülen soruşturma kapsamında Birlik Başkanı Zekeriya Mete’nin yanı sıra başkan yardımcıları başkan yardımcıları Sübet Çiçek ve Kazım Taycı da gözaltına alınmıştı.  Hakkında gözaltı kararı bulunan bir isme ise ulaşılamamıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre hakkında gözaltı kararı bulunan isim Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu. Edinilen bilgilere göre savcılık 12 Şubat’ta Kadiroğlu hakkında yakalama kararı çıkardı.

AYRINTILAR GELİYOR…

 

Etiketler: Hidayet Kadiroğlu , Fetullah Gülen , Elvan Gıda
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