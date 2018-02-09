Çıkmış ehliyet sınav soruları ve cevapları... 2018 ehliyet sınavı tarihleri belli oldu

Ehliyet sınav soruları ve cevaplarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Yarın öğle saatlerinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adayları, son tekrarlarına yapabilmek adına ehliyet soru ve cevaplarına göz gezdiriyorlar. İşte detaylar.

GEÇMİŞ EHLİYET SINAV SORULARI

1. Grup K kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

1. Grup L kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. Grup K kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. Grup L kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. Grup M kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. Grup N kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2018 EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-1 10 Şubat 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 21 Nisan 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 Ağustos 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 Ekim 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 Aralık 2018 (saat 14.00)

EHLİYET SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girecek adayların giriş yerleri, sınavdan bir hafta önce ilan edilir. e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak ya da MEB internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile sınav giriş yerleri sorgulanabilir. Sınav esnasında giriş belgesinin adayın yanında bulunması gerekir.

EHLİYET SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar.

Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.