'Çıkmış abuk subuk laflar ediyor'

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ’da Fırat Üniversitesi akademik yıl açılışına ve AK Parti Elazığ merkez ilçe kongresine katıldı. Danimarka Başbakanı Rasmussen’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, “Danimarka Başbakanı çıkmış, abuk sabuk laflar ediyor. Çıkmış Türkiye Cumhurbaşkanı’na yönelik konuşuyor. Sen kimsin? AB bize laf edeceğine, kendi geleceğine baksın. Türkiye’nin AB yolunda bir değişikliği yok. Asıl olan AB hangi yöne gideceği? Türkiye kendi kararını kendi verecek. AB, bizlere laf edeceğine kendi geleceğine baksın. 40 yıldır ne yapıyorsun? Bir karar verin. Asıl niyetiniz neyse onu söyleyin. Bunların derdi Türkiye’yi uzun süre dışarıda bırakmaktır. İslam düşmanlığı, ırkçılık Avrupa’nın başını ağrıtacak bir konudur. Barış olduğu bir ortam olmasını istiyorsanız, geniş düşünmeniz lazım. Türkiye kalkınacak kendi imkanlarıyla yolunu bulacaktır” diye konuştu.



‘BAŞLADIKLARI YERE GELDİLER’

Konuşmasında Kuzey Irak’taki referanduma da değinen Yıldırım, şunları söyledi: “Dedik ki ‘Yapmayın, etmeyin. Kendi halkınıza karşı yanlış yapıyorsunuz. Onları mağdur edeceksiniz. Kafanıza göre bu kararları alırsanız sonuçlarından hadi siz bedel ödeseniz neyse ama oradaki Kürtlere, Türkmenlere, Araplara, Ezidilere, Asurilere, her türlü etnik kimliğe bu bedeli ödetmeye hakkınız yok.’ Fakat dinleyen mi oldu? Şimdi ne oldu? Başladıkları yere geldiler. Bütün kazanımlarını kaybettiler. Tabii şartlar ne olursa olsun bu coğrafyada biz biriz, beraberiz. Hiçbir zaman burada olup bitenden orada yaşayan kardeşlerimize bir zarar gelmesini istemeyiz. Bizim derdimiz burada birliği, beraberliği, kardeşliği bozmaya çalışan dış aktörlerledir. Bizim amacımız bölgede barışın, huzurun, kardeşliğin yerleşmesidir. Burada olacak her türlü olumsuzluğun faturasını, yükünü biz karşılıyoruz. Hiçbir katkısı olmayan, sorun üretmekten başka hiçbir rolü olmayan ülkelerin burada racon kesmesi asla ve asla kabul edilir bir şey değildir. Onun için aman oyuna gelmeyelim. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi gözümüz gibi koruyalım. Buna ihtiyacımız var. Biz bir olursak, iri olursak, diri olursak, birlikte Türkiye olursak evelallah hiç kimse bize bir şey yapamaz.”



FAHRİ DOKTORA UNVANI

BAŞBAKAN Yıldırım, Fırat Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni için geldiği Atatürk Kültür Merkezi'nin girişinde, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile üniversitede eğitim gören Afganistan, Fas, Kazakistan Mali ve Suriyeli öğrenciler tarafından karşılandı. Programda, Fırat Üniversitesi Konservatuvar Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Yüce ve ekibi tarafından, Elazığ ve Erzincan yöresine ait türküler seslendirildi. Yıldırım, Erzincan yöresinden "Ben senin kahrını çekemem gönül" adlı türküye oturduğu yerden eşlik etti, alkışlayarak tempo tuttu. Yıldırım'a, Rektör Prof. Dr. Demirdağ tarafından fahri doktora tevcih edildi. Akademik personel cübbesini giyen Yıldırım, ardından katılımcılara hitap etti.