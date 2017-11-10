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    Çıkmaz sokağa girince polise yakalandılar

    Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
    10.11.2017 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde, otomobillerden teyp ile ses sistemlerini çalan ve polisi görünce kaçmaya çalışan iki kişi, çıkmaz sokağa girince çalıntı eşyayla yakalandı.

    Bugün saat 02.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi’ne gelen O.T. (19) ile İ.D.ÿ(17), sokakta park halindeki otomobillerin kapılarını açarak içindeki teyp ve ses sistemlerini çalmaya başladı.

    Hırsızlık yapanlar, üçüncü otomobile girerken devriye görevindeki polis ekiplerince fark edildi. Bunun üzerine iki kişi, sokağa geldikleri 20 EC 644 plakalı otomobile binerek kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü zanlılar, çıkmaz sokağa girince çalıntı eşyalarla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

    Etiketler: Aydın , incirliova
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