Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>'Çıkınca da anasını öldüreceğim'

    'Çıkınca da anasını öldüreceğim'

    Fatih Emrah ERDOĞAN / DHA
    27.09.2017 - 21:29 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 21:29

    BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy'u okul yolunda pompalı tüfekle öldürüp, annesi 28 yaşındaki Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy'u da yaraladıktan sonra kaçan ve ardından polise teslim olan 39 yaşındaki Mehmet Salik Mumcu, dün sabah, çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesi’ne sevk edildi.

    Soğukkanlı tavırları ile dikkat çeken Mumcu, basın mensuplarının “Size ‘Baba’ diyen bir çocuğu nasıl öldürdün?” sorusu üzerine, “Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca da anasını öldüreceğim” dedi.

    6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy’un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından baba Feray Çeliksoy tarafından alındı.

    Balıkesir Paşaalanı Camisi’nde dün düzenlenen cenaze törenine Zeynep’in babası Feray Çeliksoy’un yanı sıra dedesi Mustafa Çeliksoy, diğer yakınları ve komşuları katıldı. Çeliksoy’un aynı olayda yaralanan annesi Zeynep İrvanlıoğlu Çeliksoy ise Edremit Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürmesi nedeniyle cenaze törenine katılamadı. Kızının tabutu yanındaki banka oturup taziyeleri kabul ederek gözyaşı döken Feray Çeliksoy’u, arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Zeynep’in cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Çıkınca da anasını öldüreceğim


    Etiketler: Cinayet , Edremit , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri