Soğukkanlı tavırları ile dikkat çeken Mumcu, basın mensuplarının “Size ‘Baba’ diyen bir çocuğu nasıl öldürdün?” sorusu üzerine, “Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Çıkınca da anasını öldüreceğim” dedi.



6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy’un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından baba Feray Çeliksoy tarafından alındı.



Balıkesir Paşaalanı Camisi’nde dün düzenlenen cenaze törenine Zeynep’in babası Feray Çeliksoy’un yanı sıra dedesi Mustafa Çeliksoy, diğer yakınları ve komşuları katıldı. Çeliksoy’un aynı olayda yaralanan annesi Zeynep İrvanlıoğlu Çeliksoy ise Edremit Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürmesi nedeniyle cenaze törenine katılamadı. Kızının tabutu yanındaki banka oturup taziyeleri kabul ederek gözyaşı döken Feray Çeliksoy’u, arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Zeynep’in cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.









