HayatÄ±mÄ±zÄ±n diÄŸer yÃ¶nleri gibi futbolu da fanatizmin sarsÄ±lmaz ve mantÄ±kdÄ±ÅŸÄ± kÄ±skacÄ±na alalÄ± oldukÃ§a uzun zaman oluyor. Kimsenin kimseyi dinlemediÄŸi, gerÃ§ekler yerine o anda iÅŸe gelinenin sÃ¶ylendiÄŸi, sÃ¶zler kimin aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±yorsa o kiÅŸinin etiketiyle, tuttuÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len takÄ±m ile yorumlandÄ±ÄŸÄ± saÃ§ma sapan yalan dolan bir oyun yaptÄ±k futbolu el birliÄŸiyle. Edip Uras yazÄ±yor

Eskiden sezon baÅŸlarÄ±nda herkes daha tazelenmiÅŸ, daha mantÄ±klÄ±, daha hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olurdu, futbolculardan hakemlerinden yorumcularÄ±ndan tutun, tribÃ¼nde ve ekran baÅŸÄ±ndaki taraftarÄ±na kadar bu bÃ¶yleydi. Hani yaz tatili sonrasÄ± okula dÃ¶nersin de, dersler gerÃ§ekten baÅŸlayana kadar yazÄ±n neler yaptÄ±nÄ±z, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ne kadar Ã¶zledik filan falan. Modern Ã§aÄŸ futbolu veya daha doÄŸrusu futbol dÃ¼nyasÄ±, futbol kamuoyu dinlenemiyor. Futbolu sinirlerini kusacak, fanatiklik ve kÃ¶rlÃ¼klerini dÃ¼nyaya ilan edecek bir araÃ§ olarak kullanan milyonlarca insan, durup etraflarÄ±na bakamadan, sinirlerini dinlendiremeden ne tarafa gittiÄŸini bilmediÄŸi bu yolda kalabalÄ±ÄŸa kaptÄ±rmÄ±ÅŸ gidiyor. HayÄ±rlÄ±sÄ± olsun. Kimse yolundan dÃ¶nmesin. Yolun sonu uÃ§urum da olsa.Â

Â Ä°spanya maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karamsarlÄ±ÄŸÄ±n en derin Ã§ukurunda gÃ¶zÃ¼ken futbol ailemiz, birkaÃ§ dakika iÃ§inde ardarda bulduÄŸu gollerden baÅŸka Ã§ok da bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Ukrayna karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan galibiyetten sonra GÃ¼ney Afrika vuvuzelalarÄ±nÄ± duyurmaya baÅŸladÄ±lar bile. Oysa kaybetsek â€˜sadece bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±â€™ diyecektik. Â

ÃœÃ§ gollÃ¼ galibiyetin tozu dumanÄ± inince maÃ§Ä± aklÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zÃ¼nde birkez daha sakin kafayla seyredelim. Bizde kalanlar ÅŸunlar: Ekip olarak defansif anlamda iyi oynadÄ±k. TakÄ±m olarak alan daraltarak ve istekli bir oyun sergiledik, Ä±slak havaya raÄŸmen top kontrolÃ¼mÃ¼z de kÃ¶tÃ¼ sayÄ±lmazdÄ±. Ä°lk yarÄ±da Nihat Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± gÃ¶zÃ¼kmedi, golÃ¼ atana kadar Tuncay da Ã§ok verimli deÄŸildi. KazanmamÄ±z gereken maÃ§lar oynayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek Ã§ok parlak bir tablo deÄŸil. OynanayaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larÄ±n tamamÄ±nÄ± almak zorundayÄ±z, topu kolay kaybettiÄŸimiz, defansta saÃ§ma hatalar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nleri aÅŸmÄ±ÅŸ gibi de gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yoruz. Birbirinden gÃ¼zel gollerin geldiÄŸi o birkaÃ§ dakikanÄ±n bÃ¼yÃ¼lÃ¼ perdesini kaldÄ±rÄ±nca arka tarafta puan mÃ¼cadelesi maÃ§larÄ± iÃ§in o kadar da tozpembe hayaller kalmÄ±yor.

Ancakâ€¦ Daha Ã¶nce de defalarca yazdÄ±k. Ukraynaâ€™yÄ± bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda yendiÄŸimiz iÃ§in deÄŸil, Ä°spanya maÃ§larÄ±nÄ± kaybettikten sonra da aynÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±k. TÃ¼rkiye Milli Futbol TakÄ±mÄ± doÄŸal olarak milletinin tÃ¼m karakteristik Ã¶zelliklerini bÃ¼nyesinde taÅŸÄ±r. Son dakikacÄ±dÄ±r, aslÄ±nda baÅŸaramayacaÄŸÄ±, altÄ±ndan kalkamayacaÄŸÄ± iÅŸ yoktur. Zoru sever sadece. Zoru baÅŸarÄ±r veya baÅŸarmaya Ã§ok yaklaÅŸÄ±r. MaÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n hepsini kazanacaÄŸÄ±z ve bir Play Off maÃ§Ä± daha oynayacaÄŸÄ±z. Biz genelde olaylardan pek doÄŸru dersler Ã§Ä±karamayÄ±z genelde. Ä°sviÃ§re felaketinin mimarlarÄ± olarak oradan doÄŸru dersleri Ã§Ä±karÄ±p Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rmek iÃ§in gÃ¼zel bir fÄ±rsat olacak.

Ã‡Ä±karÄ±n vuvuzelalarÄ±â€¦