Cihangir Pürtelaş

Mahalleliler, inşaat bittiği takdirde Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1559 yılında Mimar Sinan’ın yaptığı Cihangir Camisi'nin siluetinin bozulacağını söylüyor. Bir mahalle sakini ise “Binanın 6 katlı ve cam bir bina olacağı söyleniyor. Biz Cihangir’i güzelleştirmeye çalışıyoruz derken, tamamen cam bir binanın buraya yapılması, caminin ve bütün Cihangir’in siluetini bozacak” diye konuştu. Restorasyon çalışmaları devam eden Cihangir Camisi'nin son hali, devam eden inşaat çalışmaları ile havadan görüntülendi.



ÖRNEK 16/9

Bölgede yaşayanlar adına hukuki sürecin takipçisi olan Avukat Can Atalay, "İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin en önemli camilerinden birisini ve onun siluetini, kentten görünüşünü doğrudan etkileyecek bir inşaat hukuka aykırı olarak tekrar başladı. Muhtemelen ileride tazminat davaları ortaya çıkacak. En iyi bilinen talihsiz örnek Zeytinburnu 16/9 binaları. Dayanak imar planı iptalse, kamunun zarara uğramaması, kent siluetinin zarar görmemesi için ruhsatın iptal edilmesi gerekir. Beyoğlu Belediyesi, kamunun zarara uğramaması için inşaatı durdurmalı" dedi.



