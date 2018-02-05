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    Cihaner operasyonu için bizzat seçilmiş

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    05.02.2018 - 21:03 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’i, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde makam odasını basarak gözaltına alan eski savcı Osman Şanal hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan iddianame düzenledi. İddianamede Şanal’ın o dönem Cihaner’i nasıl gözaltına aldığı da anlatıldı.

    Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan’ın hazırladığı iddianamede, Düzce Savcısı olarak görev yaparken FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle Şanal’ın meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı. İddianamede, “Şüphelinin kullanıcı adını oğlunun isminden oluşturması, ele geçen cep telefonuna ait IMEI numarası ile ByLock kaydı çıkan cihazın IMEI numarasının aynı olması nedenlerinden dolayı, şüphelinin ByLock programını örgütsel bir araç olarak örgütün talimatı ile kullandığı görülmektedir” denildi. 

    İddianamede eski savcı Metin Özyurt’un şüpheli olarak verdiği ifade de yer aldı. Özyurt ifadesinde, Yargıtay’a seçilen 160 kişilik üye seçiminde, Erzincan Ergenekonu olarak bilinen Cihaner’in gözaltına alınması olayına ve 17/25 Aralık sürecine örgüt lideri Fetullah Gülen’in bizzat müdahil olduğunu söyledi. Özyurt, İlhan Cihaner’in gözaltına alınmasına ilişkin “Aranızda onu alacak babayiğit yok mu” ibaresini bizzat FETÖ elebaşı Gülen’in kullandığını, Şanal’ın da özellikle seçildiğini ifade etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , İlhan Cihaner , fetö , son dakika
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