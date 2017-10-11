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    Çığlıklar hiç durmadı: Yukarı kaçın!

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Rize'de bu sabah başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur etkili oluyor.Güneysu İlçesi Başköy Köyü'nde şiddetli yağmurla birlikte dereler taştı, köy yolları göle döndü. İlçe Özel İdaresi'ne ait iş makinesi yolda temizlik yaptığı sırada Başköy deresi aniden taştı. Bu sırada sel sularının geldiğini gören köylüler 'Kaçın kaçın' diye bağırarak birbirlerini uyardı. Köyde yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Çamur ve balçıkla kaplanan yolu temizlemek için iş makineleri ile müdahale edildi.

    Rize'de 28 Eylül'de yaşanan sel ve heyelanlarda Çayeli İlçesi'nde çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralı kurtarılmıştı. Maddi hasara da yol açan sel ve heyelanlarda 10 ev yıkılırken, 40 ev de tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
    BAŞKÖY KÖYÜ YOLU HEYELAN SONUCU KAPANDI

    Rizede dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Güneysu İlçesi Başköy Köyü yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Heyelanda dere yatağına dolan toprak kütlesi nedeniyle taşan dere suları köy yolunda hasara neden oldu. İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

    SEL ANINI ANLATTILAR

    Başköy Köyü’nde yağmur sularıyla yükselen dere aniden yola taşıncaköylülerbüyük panik yaşamıştı. Köylüler kameraya yansıyan o anları anlattı. Muhammet Kalender heyelanın kapattığı köy yolunda iş makinesinin çalıştığı sırada bir anda gelen seli gördüklerini belirterek, Burada insanlar vardı. O anda çok korktuk ve birbirimizi Kaçın diye uyardık. Sonra iş makinesi müdahale etmeye başladı dedi.

    Başköy Köyü Muhtarı Hızır Reyhan da Irmağın başında dün akşam büyük bir heyelan oldu. Üzerinden de yol geçiyor. Çay alım yeri ve bir bakkal vardı. Onların etrafını açarak yıkılmalarını kurtardık. Burada kalabalıktık. Selde bir anda gelince kaçışmaya başladık ifadelerini kullandı.

    Çığlıklar hiç durmadı: Yukarı kaçın

    Etiketler: son dakika , yağmur , rize , sel , güneysu , dere , başköy deresi , haber , haberler
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