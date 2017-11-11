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Çiği 15, pişmişi 50 TL'den satılıyor

İHA
11.11.2017 - 12:59 | Son Güncelleme:

Kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceklerinden kestane havaların soğumasıyla tezgahlardaki yerini alırken, 15 liralık çiğ fiyatına karşılık pişmiş kestanenin kilosu 50 TL'den satılıyor.

Bilecik'te pazar tezgahlarında dağlardan bin bir güçlükle toplanan kestanenin kilo fiyatı iriliğine göre 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Çiğ kestanenin piştikten sonraki fiyatı cep yakarken, vatandaşlar 50 liraya satılan pişmiş kestaneden ancak gram gram alabiliyor. Bilecik'te Teyfikbey Caddesi üzerinde kestane kebabı satan İbrahim Yeni, kestanenin küçükleri ayırıp irilerini tezgaha getirerek pişirdiklerini belirterek, "Kestane mevsimimiz Ekim 15 itibariyle başlamış bulunmaktadır. Polen eksikliği yüzünden kestane veriminde önemli ölçüde azalma oldu bu yıl. Vatandaşlara 100 gramı 5 liradan küçük paketlerde satış yapıyoruz. Genellikle vatandaşlar gram gram kestane alıyor" dedi.

Etiketler: pişmiş kestane , kestane fiyat
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