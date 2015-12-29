Çiğdem Batur yardım için podyumda

Aşkın Kapışmak’ın ev sahipliğinde Kızılay yardım gecesinde düzenlenecek defilede mankenlik yapacak olan Batur, “Çok heyecanlıyım. Böyle bir yardım gecesinde yer almak benim için büyük bir onur” dedi.

Defile için bir süredir ünlü koreograf Uğurkan Erez’den ders aldığını belirten oyuncu, “Yaptığım hiçbir işi öylesine yapmam. Özellikle böyle bir amaç için yapılan bir defilede yer alıyorsam bunu en iyi şekilde yapmak isterim. Bu konuda da çok değerli Uğurkan Hoca ile çalıştık” dedi.