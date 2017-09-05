Çiğ süte yapılan 9 kuruşluk zam peynir, tereyağ ve ayran fiyatlarını zıplattı

AĞUSTOS ayı enflasyonu açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0.52 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.68’e çıktı. Gıda ürünlerinde enflasyon temmuz ayına göre yüzde

0.22 düştü, geçen yılın ağustos ayına göre gıda enflasyonu 11.97’ye çıktı. Gıda fiyatları bu ay enflasyonu düşürücü etki yaratsa da süt ve süt ürünlerindeki yüksek artış dikkat çekti.

Temmuzdan ağustosa geçişte süt yüzde 5.87, yoğurt yüzde 5.48, tereyağı, yüzde 5.03, ayran yüzde 4.50, kaşar peyniri yüzde 4.48, beyaz peynir yüzde 3.87 ve krem peynir yüzde 2.52 zamlandı. Geçen yıl ağustosa göre fiyat artışları ise şöyle gerçekleşti: “Süt 8.82, yoğurt 13.19, tereyağı 22.24, ayran 8.13, kaşar peyniri 7.48, beyaz peynir 6.86, krem peynir 9.55.”

9 KURUŞLUK YÜKSELİŞ

Market raflarında zamlanan süt ve süt ürünlerinin nedeni ise ham madde fiyatlarına zam gelmesi. Yani çiğ süte altıncı ayın sonunda yapılan yüzde 7.5’lik zam en çok vatandaşı etkilemiş oldu. Yapılan zam sonrası üreticileri çiğ süt için kilogram başına ödenen 1.21 lira, 1.3 liraya çıkarıldı.

Yapılan 9 kuruşluk zamın neden market fiyatlarına bu şekilde yansıdığını sorduğumuz Ulusal Süt Konseyi Başkanı ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı, “Bunun en büyük nedeni çiğ süt fiyatlarındaki artış. Yılda bir ya da 6 ayda bir Ulusal Süt Konseyi olarak çiğ süt fiyatları için toplanıp, bir tavsiye kararı alıyoruz. En son toplantıda yüzde 7.5’lik bir zam yapılması için tavsiye kararı aldık. Bundan sonra ise çiğ süt fiyatı 1.21 liradan 1.3 liraya çıkmış oldu. Bu da süt ve süt ürünleri üreticilerinin maliyetlerini arttırdı. Süt ürünlerinin en önemli hammaddesinde yaşanan maliyet artışı da market fiyatlarına yansımış oldu” dedi.