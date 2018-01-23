Çığ şehitlerine hazin veda

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek için Mersin Toroslar ilçesinde tören düzenlendi. Salim ve Sebahat Tek çiftinin oğlu Durmuş Tek’in cenazesi, evinin önünde alınan helallikten sonra Muğdat Camisi’ne getirildi. Şehidin kardeşinin de asker olduğu öğrenildi. Cenaze namazının ardından şehidin ailesi de bir süre top arabasının arkasında protokolle birlikte yürürken, yüzlerce vatandaş slogan atarak terörü lanetledi. Şehidin cenazesi daha sonra Musalı köyünde toprağa verildi.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe (22) için dün Konya’nın Ereğli ilçesinde tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Anne Gülten Taştepe, oğlunun tabutuna sarılıp ağıt yakarken oğlunu zor şartlarda pazarcılık yaparak büyüttüğünü söyledi.



ŞEHİDİM ISLANMASIN

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, memleketi Çankırı’dan uğurlandı. Törende şehidin babası Abdurrahman, annesi Satı Kapdan ile kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri ve arkadaşları, yağmurdan ıslanmaması için tabutun üzerine montlarını örttü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askerler ve vatandaşların omzunda Esentepe Mezarlığı’na götürülen şehit Kapdan’ın cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.



TEĞMENİN GÖZYAŞLARI

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı. Zağnospaşa Camisi’nde düzenlenen törende şehidin babası Necdet, annesi Gülseren, kardeşi Şengül ve eşi Bircan Kulaoğlu gözyaşlarına boğuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de törene katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu. Şehidin cenazesi götürülürken, kız kardeşi Şengül Kulaoğlu’nun koluna destek vermek için giren kadın jandarma teğmen gözyaşlarına hâkim olamadı. Kulaoğlu’nun cenazesi, merkez Asri Mezarlık’taki şehitlikte defnedildi.



BABA BAŞBAKANLIK KORUMA POLİSİ

Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz’ün cenazesi, Denizli´nin Çivril ilçesinden uğurlandı. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nda koruma polisi olan şehidin babası Özer Öz, cenaze töreninde askerlerle birlikte oğlunun tabutunu omuzladı, şehidin kardeşi de önde ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Şehidin babasının halası Kamile Tekin (85), yeğeninin acısına dayanamayıp kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.