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    Çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Özgürlüğüne düşkün inek çiftlikten kaçıp bizon sürüsüne katıldı ve kışı doğada geçirmeyi başardı.

    Polonya'da bir çiftlikten kaçan 'özgürlüğüne düşkün' inek, tarihi Bialowieza Ormanı'nda yaşayan bizon sürüsüne katıldı. 2017 sonbaharında bizon sürüsüne katılan inek, kışı sürüyle birlikte geçirerek hayatta kalmayı başardı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre; genç ineği Kasım ayında 50 üyeli bir sürü içinde fark eden ornitolog Adam Zbyryt, "Bialowieza Ormanı yakınlarında bizon görmek sıra dışı bir olay değil. Fakat aralarından bir hayvan benim dikkatimi çekti: Rengi bizonlardan çok farklıydı" dedi.

    Önce bunun bir mutasyon olduğunu düşündüğünü, sonrasında ise dürbünle baktığında hayvanın bir bizon değil Fransız Limuzin türü bir inek olduğunu anladığını söyleyen Zbyryt, bu hafta tekrardan görülen ineğin sağlıklı olduğunu ve bizonlar tarafından tehdit edilmediğini aktardı.

    Konuyla ilgili konuşan biyolog Rafal Kowalczyk ise, "İnek bizonlarla çok da entegre değil, bizonlar tek bir organizma gibi hareket ediyor ama inek dışarıda kalıyor" dedi. Dr. Kowalczyk, yine de ineğin kış boyunca kurt saldırılarından korunabilmesinin, muhtemelen bizon sürüsünün savunması ile olduğunu söyledi. Dr. Kowalczyk'e göre inek tehdit altında olmasa da ineğin kendisi sürüye bir tehdit oluşturabilir.

    Bu sıra dışı dostluk ineğin bizonlarla çiftleşmesine yol açarsa sayıları yalnızca 520 olan tehlike altındaki Bialowieza Bizonlarının genleri değişebilir.

    Çiftleşmenin inek için de ayrı bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Kowalczyk, "Bizon buzağıları inek buzağılarından büyüktür ve inek doğum sırasında ölebilir" dedi.

    Bu nedenle, sürüye katılan inek henüz üremek için genç olsa da, bahardan önce tekrardan çiftliğine döndürülmesi gerekiyor.

    Etiketler: üniversite , hayvanlar alemi , ilginç haberler
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