Çifte vatandaşlar tecilde sıkıntı yaşıyor

DOĞUŞTAN Alman olan çifte vatandaşların askerlik tecil istemleri için Türk konsoloslukları farklı uygulama yapıyor. Örneğin başkent Berlin’deki Türk başkonsolosluğu, çifte vatandaşların tecil işlemleri için nüfus cüzdanı ve Alman kimliği, yeni tarihli ikametgah belgesi (meldebescheinigung), üç adet fotoğraf, Alman vatandaşlığına alınma belgesi (einbürgerungsurkunde), Alman vatandaşlığını doğumla kazananların doğum belgesi (geburtsurkunde), anne veya babasından hangisi Alman vatandaşlığına alınmış ise bunun belgesini (einbürgerungsurkunde) istiyor.

ALMAN MAKAMLARI O BELGEYİ VERMİYOR

Düsseldorf Başkonsolosluğu ise aynı işlem için bu belgelere ek olarak doğumla vatandaşlık hakkını kazananlardan, Alman vatandaşlığının doğumla alındığını gösterir belge de talep ediyor. Ancak Alman makamları bu belgeyi düzenlemiyor. Talep edenlere de, “Doğuştan Alman olanlara, Alman vatandaşlığına geçtiğini gösterir belge düzenleme yetkimiz ve uygulamamız yok. Nüfus cüzdanı bunun için yeterli” cevabın veriyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN TALEBİ

Düsseldorf Başkonsolosluğu yetkilileri, neden farklı bir belge talep ettiklerine dair Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Biz İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyi uyguluyoruz. Bakanlık bizden, birden fazla (çifte vatandaş) uyruğu bulunan Türk vatandaşlarının askerlik erteleme işlemlerini yaparken, yabancı devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesini istememizi zorunlu kılıyor. Anne veya babasının ismi Alman olanlardan bu belgeyi istemiyoruz. Ancak anne veya babası Türk adı taşıyan çifte vatandaşlardan istiyoruz.”

Hürriyet’in, “Ama Alman makamları bu belgeyi düzenlemiyor” hatırlatılması üzerine aynı yetkili “Kimileri düzenliyor, kimileri de düzenlemiyor. Biz genelgeye uymak zorundayız” cevabını verdi.

BERLİN BAŞKONSOLOSLUĞU İSTEMİYOR

Berlin Başkonsolosluğu yetkilileri ise doğuştan Alman vatandaşı olan çifte vatandaşların askerlik tecil işlemi için Alman vatandaşlığına geçiş tarihini gösterir belgeyi istemeden vatandaşın talebini yerine getiriyor. Berlin Başkonsolosluğu yetkilileri, Hürriyet’e, “Bir kişi doğuştan Alman vatandaşı ise ya annesi ya da babası, çocuk doğmadan Alman vatandaşlığını almış demektir. Bu nedenle anne ya da babanın Alman vatandaşlığına alınma belgesi (einbürgerungsurkunde) yeterli” dedi.

SEKİZ AY OLDU TECİL EDEMEDİK

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fikret Yıldız, Düsseldorf Başkonsolosluğu’nun farklı uygulaması yüzünden iki oğlunun mağdur edildiğini söylüyor. Sekiz aydır tecil işlemlerini yapamadıklarını belirten Dr. Yıldız, şöyle dedi:

“Sekiz aydır Alman makamlar ve başkonsolosluk arasında mekik dokuyorum. Memur ısrarla belgeyi istiyor. Yazılı ve sözlü başvurduğum Alman makamları da yazılı ve sözlü olarak bu belgeyi düzenlemeyeceklerini bildiriyor. Tüm ısrarlarıma ve çabalarıma rağmen Münih Teknik Üniversitesi’nde okuyan iki oğlumun tecillerini yapamadım. Şimdiye kadar istenen belgelerin tercümesine ve noter masrafına 350 euro ödedim. Türkiye’de olağanüstü hal uygulaması olduğu için iki oğlumu, askerlik tecili yapmadan birlikte tatile götüremedik. Askerlik işleminde sorun çıkabilir endişesi yaşadık. Aylar öncesinden aldığımız uçak biletlerini ve otel rezervasyonlarını iptal etmek zorunda kaldık. Düsseldorf Başkonsolosluğu belge isteme inadından vazgeçmezse, oğullarımın tecil işlemleri yapılamayacak. Biz de çare olarak başka bir başkonsolosluğa başvuracağız.”