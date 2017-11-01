Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Çifte vatandaşa 69 lira ‘fazla kaldın’ cezası

    Çifte vatandaşa 69 lira ‘fazla kaldın’ cezası

    İbrahim ERGÜL / DINSLAKEN
    01.11.2017 - 10:30 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Dinslaken kentinde yaşayan çifte vatandaş emekli maden mühendisi Fikret Deniz’e, Türkiye’de 90 günden fazla kaldığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

    TEMMUZ ayı başında ailesiyle birlikte Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan 64 yaşındaki Fikret Deniz’e, 16 Ekim günü aynı gümrük kapısından çıkış yaparken 90 günden fazla Türkiye’de kaldığı için 69 lira para cezası kesildi. 2002 yılından beri emekli olduğunu, bu nedenle her sene Türkiye’de uzun süre kaldığını belirten Deniz, şöyle dedi:
    “Şimdiye kadar memleketimde uzun tatiller yaptım. En son 2015 yılında yine bu sene olduğu gibi 90 günden fazla kaldım. 10 Temmuz günü arabamla Kapıkule’den ülkeme giriş yaptım. 16 Ekim’deki dönüşümde sınıra geldiğimde görevli Alman pasaportuma şöyle bir baktıktan sonra bana, ‘48 numaralı gişeye gider misiniz?’ dedi. Oraya vardığımda bana bir kağıt uzatılıp imzalamam istendi. ‘Neyi imzalayacağım, neden imzalayacağım?’ diye sorunca ‘90 günden fazla kalmışsınız. 69 lira ceza ödeyeceksiniz’ denildi. Çifte vatandaş olduğumu söyleyip Türk kimliğimi gösterince, ‘Siz Türk pasaportuyla giriş yapmamışsınız!’ denildi.”

    Çifte vatandaşa 69 lira ‘fazla kaldın’ cezası

    ‘TÜRK KİMLİĞİNİZİ GÖSTERMENİZ GEREKİRDİ’
    Eşi Perihan Deniz’le birlikte yaşadıklarının kendilerini çok üzdüğünü ve bu uygulamayı hak etmediklerini dile getiren Fikret Deniz, cezaya itiraz edip bölüm sorumlusunun yanına çıktığında müdürün kendine nasihat verdiğini söyledi. Deniz, “Müdür beni dinlese de sonuç değişmedi. Müdür, ’Alman pasaportuyla giriş yaparken Türk kimliğinizi de göstermeniz gerekirdi!’ dedi. Daha fazlada zaman kaybetmemek için cezayı ödedim” dedi.

    Etiketler: ALMANYA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri