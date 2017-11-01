Çifte vatandaşa 69 lira ‘fazla kaldın’ cezası

TEMMUZ ayı başında ailesiyle birlikte Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan 64 yaşındaki Fikret Deniz’e, 16 Ekim günü aynı gümrük kapısından çıkış yaparken 90 günden fazla Türkiye’de kaldığı için 69 lira para cezası kesildi. 2002 yılından beri emekli olduğunu, bu nedenle her sene Türkiye’de uzun süre kaldığını belirten Deniz, şöyle dedi:

“Şimdiye kadar memleketimde uzun tatiller yaptım. En son 2015 yılında yine bu sene olduğu gibi 90 günden fazla kaldım. 10 Temmuz günü arabamla Kapıkule’den ülkeme giriş yaptım. 16 Ekim’deki dönüşümde sınıra geldiğimde görevli Alman pasaportuma şöyle bir baktıktan sonra bana, ‘48 numaralı gişeye gider misiniz?’ dedi. Oraya vardığımda bana bir kağıt uzatılıp imzalamam istendi. ‘Neyi imzalayacağım, neden imzalayacağım?’ diye sorunca ‘90 günden fazla kalmışsınız. 69 lira ceza ödeyeceksiniz’ denildi. Çifte vatandaş olduğumu söyleyip Türk kimliğimi gösterince, ‘Siz Türk pasaportuyla giriş yapmamışsınız!’ denildi.”





‘TÜRK KİMLİĞİNİZİ GÖSTERMENİZ GEREKİRDİ’

Eşi Perihan Deniz’le birlikte yaşadıklarının kendilerini çok üzdüğünü ve bu uygulamayı hak etmediklerini dile getiren Fikret Deniz, cezaya itiraz edip bölüm sorumlusunun yanına çıktığında müdürün kendine nasihat verdiğini söyledi. Deniz, “Müdür beni dinlese de sonuç değişmedi. Müdür, ’Alman pasaportuyla giriş yaparken Türk kimliğinizi de göstermeniz gerekirdi!’ dedi. Daha fazlada zaman kaybetmemek için cezayı ödedim” dedi.