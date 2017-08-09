TEŞEKKÜRLER HAYAT!

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni romanı ile adından söz ettiren Ayşe Erbulak, son günlerde çifte mutluluk yaşıyor.

Erbulak, Haldun Dormen’in “Müfettiş” adlı oyunuyla yıllar sonra tiyatroseverlerle buluşuyor.

“Elinde büyüdüm” dediği usta ile aynı sahneyi paylaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Erbulak “Yıllar sonra tiyatro sahnesinde olmak çok heyecan verici; hele bir de o sahneyi büyük bir usta ile paylaşıyorsanız bu duygu tarif edilemez” diyor.

Kitabıyla ilgili de çok güzel yorumlar aldığını belirten Ayşe Erbulak, son zamanlarda yaşadığı güzel günler ve mutluluklar için yapabileceği en önemli şeyin, hayata teşekkür etmek olduğunu vurguluyor.