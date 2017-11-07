Çifte müdahale

MERKEZ Bankası 3.89 lirayı aşan dolar kuruna iki koldan müdahale etti. Merkez Bankası öncelikle bankaların TL mevduatlarına karşılık tutmak zorunda oldukları dolar miktarını belirleyen zorunlu karşılık oranlarında 5 puanlık indirim yaptı. Bu sayede piyasadan 5.3 milyar lira çekip, 1.4 milyar dolar vermiş oldu. Ayrıca, reeskont kredisi geri ödemesi olan ihracatçılar için dolar kurunu 3.70 lirada sabitledi. 1 Şubat 2018’e kadar ihracatçıların 5 milyar dolarlık geri ödemesi bulunuyordu. Bu iki hamlesiyle dün sabah 3.88 lira seviyelerinden güne başlayan dolarda 4 kuruşluk bir düşüş oldu ve 3.84 lira seviyeleri görüldü. Dün akşam saatlerinde ABD’nin sınırlı vize başvurularını kabul etmeye başladığı haberleriyle beraber bankalararası piyasada dolarda son işlemler 3.8454 liradan yapıldı.

TÜRK LİRASI YAPILACAK

Merkez Bankası dün ilk adım olarak reeskont kredilerine yönelik aldığı kararı açıkladı. Merkez’in açıklamasına göre, 1 Şubat 2018’e kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin geri ödemesinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, banka tarafından açıklanan kur seviyesinden Türk Lirası cinsinden yapılabilmesi imkanı getirildi. Buna göre, geri ödemelerde dolar için 3.70, Euro için 4.30, sterlin için 4.80 seviyesinden geri ödeme tutarı hesaplanacak. Kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun, belirtilen seviyelerden yüksek olması halinde ise kullandırım tarihindeki işlem kuru esas alınacak. Merkez yetkilileri, reeskont kredilerinin TL verilip döviz olarak geri ödendiğini belirterek, 1 Şubat’a kadar vadesi dolacak 5 milyar dolarlık geri ödemenin olduğunu söylediler. Alınan kararla da Merkez Bankası’nın “siz bize döviz değil TL ödeyin, geri öderken de kur sabit olsun” dediğini, böylece reeskont kredileri geri ödenirken oluşabilecek döviz talebinin engellendiğini, borçlunun elinde döviz varsa da avantajlı kurdan ödeme yapmak için dövizini bozduracağını anlattılar. Yetkililer böylece döviz piyasasının rahatlayacağını ifade ettiler.

1.4 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası, ikinci adım olarak da fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması amacıyla rezerv opsiyon mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yaptı. Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 60’tan yüzde 55’e düşürülürken tüm dilim aralıkları 5’er puan aşağı çekildi. Bu önlemle piyasadan 5.3 milyar lira likidite çekilirken yaklaşık 1.4 milyar dolar tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceği belirtildi.