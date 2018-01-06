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    Çifte cinayetten 'eş' çıktı

    Hasan BÖLÜKBAŞ / DHA
    06.01.2018 - 00:16 | Son Güncelleme:

    AKSARAY’ın Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray-Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki tarlada, çarşamba gecesi hasarlı bir otomobili görenler jandarmaya haber verdi.

    Jandarma, sürücü Tuncer Kütük’ün (27) vücuduna isabet eden 2 kurşunla, yanındaki Mediha Akdağ’ın da (50) 3’ü başına olmak üzere 6 kurşunla öldürüldüğünü belirledi. Mediha Akdağ’ın, olay günü Tuncer Kütük ile eşyalarını bir otomobile yükleyip, Aksaray’da tuttuğu eve götürdüğü belirlendi.

    Konya’nın Sarayönü ilçesinde yaşayan ve aralarında boşanma davası olan Mediha Akdağ’ın eşi Şükrü Akdağ iddiaya göre, durumu öğrenip peşlerine düştü. Takip edildiklerini anlayan Tuncer Kütük´ün panikle direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç şarampole yuvarlandı. Şükrü Akdağ, araçtaki eşi ve Tuncer Kütük’ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Jandarma yapılan çalışma sonucu Şükrü Akdağ’ı, saklandığı evde gözaltına aldı. Akdağ tutuklandı.

    Etiketler: Cinayet , Kadın cinayetleri , gazetehaberleri
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