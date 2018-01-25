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    Çifte bayrakla uğurlama

    Selahattin SÖNMEZ / KİLİS
    25.01.2018 - 22:52 | Son Güncelleme:

    KİLİS merkezine teröristlerin attığı roketin isabet ettiği Çalık Camisi’nde namaz kılarken ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden terzi Muzaffer Aydemir’in salı günü esnaf ziyareti sırasında Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya “Allah kazadan beladan korusun. Allah devletimizi milletimizi korusun. Benim zamanımda Kore vardı. Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam” dediği ortaya çıktı. Aydemir’in kızı Gülendam Sağıroğlu, “Babam kimseye nasip olmayacak mertebeye ulaştı. Allah herkese bu mertebeyi nasip etsin. Vatan sağ olsun. Onun istediği şehitlikti. ‘Beni askere gönderin şehit olacağım’ diyordu” dedi.

    KIRIK AYAKLA CAMİYE GİTMİŞTİ

    Saldırıda hayatını kaybedenlerden Suriyeli Tarık Tabbak’ın (27) bir süre önce motosiklet kazasında ayağının kırıldığı, son haftalarda yalnızca namaz vakitlerinde camiye gidip gelmek için evden çıkabildiği öğrenildi. Muhammed Tabbak, ağabeyinin 5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiğini anlattı. İki çocuğu bulunan ve eşi hamile olan Tarık Tabbak’ın babası Abdo Tabbak da “Oğlum geçen ay trafik kazasında sakatlandığı için evden sadece camiye gidebiliyordu. Allah’a binlerce şükürler olsun, şerefli bir ölüm ona nasip oldu, camide ibadet ederken öldü. İnşallah bu savaş bir an önce biter" diye konuştu.

    Çifte bayrakla uğurlama

    PKK-YPG mevzilerinden ateşlenen roketin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Tarık Tabbak için Hacı Cümbüş Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Türk ve Suriyeli yakınlar, birbirinin cenazesi için dua etti. İki aileyi de Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekilleri ve Kilisliler yalnız bırakmadı. Törende, üzerine Türk bayrağı konulan tabutlardan Tabbak’ın cenazesine ayrıca Suriye bayrağı da bırakıldı. Cenaze namazından sonra Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir’in cenazeleri, şehir mezarlığında toprağa verildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , roket , son dakika
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