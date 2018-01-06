Çiftçiye mazot ve yem müjdesi

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücret yine arttı, ‘çalışanımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz’ dedik. Sözümüzü yerine getirdik. İşadamları, esnaf bize haklı olarak dedi ki, ‘Biz de rekabet edecek şartlara sahip olmalıyız.’ Size de 100 TL desteğine aynen devam. Bunun karşılığı 10 milyar, helali hoş olsun. Siz yeter ki üretin, yeter ki çalışın, çalıştırın.”

Başbakan Yıldırım İzmir’de katıldığı toplantıda da çiftçilere müjde vererek şunları söyledi: “Şimdi 2018’de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz.”