Çiftçinin ‘beyaz altın’ mutluluğu

Diyarbakır’da, ekonomik getirisi nedeniyle “beyaz altın” olarak nitelendirilen pamuk hasadı başladı. Bismil ilçesine bağlı Tepe köyünde sabahın ilk ışıkları birlikte hasat için tarlaların yolunu tutan çiftçiler, geç saatlere kadar hasat yapıyor. Verimin beklenenin üzerinde olması, gün boyu tarlalarda çalışan çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Çiftçi, giderlerin yüksek olmasına da tepki gösteriyor.

Yaklaşık 30 yıldır toprakla uğraştığını ve çeşitli dönemlerde farklı ürünler ektiklerini ifade eden Bedri Akaydın, pamuk hasadının beklentileri karşıladığını vurguladı. Hasadın iyi olduğunu anlatan Akaydın, “Hasat iyidir, verimler güzeldir. Beklediğimizin üstünde bir verim aldık. Geçen seneye oranla bu sene daha iyidir. Bu sene hem verim iyi hem de fiyat daha iyi” dedi.

“GİDERLER ÇOK FAZLA”

Verimin iyi olduğunu ancak giderlerin fazla olmasından dolayı üreticiye bir şey kalmadığını dile getiren Akaydın, “Mazot, gübre, ilaç, işçilik pahalı. Gübre uçmuş, 1 lira 60 kuruş. Mazot 4 lira 40 kuruş. Bunların hepsi girdidir. İşçilik dönüm maliyeti 80 liradır. Çiftçi kazanıyor ama bu girdiler olduktan sonra çiftçiye hiçbir şey kalmıyor. Tarla icarları uçtu dönüm başı 500-550 lira diyorlar. Pamuk şuanda çırçır fabrikalarında 2 lira 300 kuruştan alınıyor. Şimdi kişi kendi tarlasına cebindeki nakit parayla masraf yapsa dönüm başı bin lira bin 200 lira arasında para gidiyor. Sabah saat sekiz civarında hasada başlıyoruz akşam saat dokuza kadar” diye konuştu.



“MAZOT PAHALI”

Yaklaşık 10 yıldır biçerdöver operatörlüğü yapan Burhan Melik ise, biçerdöver fiyatlarının düşük olmasından dert yandı. Melik, “Biçer fiyatları düşük. Çiftçilere göre fiyatlar yüksek ancak bize göre düşük. Mazot pahalı bu hem çiftçiler açısından hem de biçer sahiplerine göre pahalı. Arada bize kalan az bir şey” ifadelerini kullandı.