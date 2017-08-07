Çiftçiler destekleri bekliyor

Bayraktar, “Desteklerin açıklanmamış olması üreticimizi zor durumda bıraktı. Üyemiz olan ve destek alan milyonlarca çiftçimiz bunu bekliyor, sürekli talebini bize iletiyor. Üretici desteklere göre planını yapıyor, ne üreteceğine buna göre karar veriyor. Yeni üretim sezonuna fazla zaman kalmadı, eylül-ekim aylarında üretici ekimini yapacak. Çiftçimizin önünü görebilmesi ve ne üreteceğine karar verebilmesi için desteklerin bir an önce açıklanması gerekiyor” dedi. Tarımsal desteklerden Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) bulunan yaklaşık 2.3 milyon çiftçinin yararlanarak 14.7 milyon hektar alanda üretim yaptığını belirten Bayraktar, tarımın sürdürülebilirliği için 2017’de üreticilere verilecek destek bütçesinin yaklaşık 12.8 milyar lira olduğuna işaret ederek, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun çiftçileri düşünerek bir an önce kararını vermesi ve destekleri açıklaması gerektiğini vurguladı.