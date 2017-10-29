'Ã‡ift haneli bÃ¼yÃ¼me sÃ¼rpriz olmaz'

Zeybekci, gazetecilerle yaptÄ±ÄŸÄ± sohbet toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Dolar kurundaki yÃ¼kseliÅŸe deÄŸinen Zeybekci, "Kurda spekÃ¼latif bir hareket var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bu spekÃ¼latif hareketin sonlanmasÄ±nÄ± ve normalleÅŸme sÃ¼recinin tekrar baÅŸlamasÄ±nÄ± bekliyorum. BazÄ± spekÃ¼lasyonlara tabi olan kurda ve faizde ama Ã¶zellikle kurda daha elle tutulur, itibarlÄ± bir iyileÅŸme mutlaka olacak. Faiz de bunu takip edecek. Kurun yÃ¼zde 1,5-2'ye yakÄ±nÄ± zaten dolar endeksinde son 2 haftada gÃ¶rÃ¼len yÃ¼kseliÅŸten kaynaklanÄ±yor." diye konuÅŸtu.Â

Zeybekci, BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ekonomideki bÃ¼yÃ¼me tahmininin sorulmasÄ± Ã¼zerine, yÄ±lÄ±n 3. Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼me beklentilerinin ÅŸu an itibarÄ±yla yÃ¼zde 9,6 olduÄŸunu sÃ¶yledi. "3. Ã§eyrekte Ã§ift haneli bÃ¼yÃ¼me rakamÄ± gÃ¶rÃ¼rsek de sÃ¼rpriz olmaz." ifadesini kullanan Zeybekci, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"4. Ã§eyrekte de gÃ¼zel bir sonuÃ§ bekliyoruz. YÄ±l sonu toplamda yÃ¼zde 6'nÄ±n Ã¼zerinde bir bÃ¼yÃ¼me beklentimiz var. GeÃ§en sene Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼mesinin eksi olmasÄ± nedeniyle baz etkisi de var. YaklaÅŸÄ±k 2-2,5 puan oradan geliyor. Ä°hracat ve yatÄ±rÄ±mlar yine gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde destek veriyor, ikinci sÄ±rada o var. Kapasite kullanÄ±m oranÄ±yla Ã¼retimde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek var. ÃœÃ§lÃ¼ bu sÄ±rayla; ihracat, yatÄ±rÄ±mlar ve Ã¼retim. Tam bizim istediÄŸimiz gibi."Â

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bÃ¼yÃ¼me ve enflasyonla ilgili alÄ±nan Ã¶nlemleri ve bundan sonraki dÃ¶neme iliÅŸkin planlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini anlatan Zeybekci, hafta iÃ§inde tekrar bir araya gelmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â

Zeybekci, "Enflasyon, talebin fazlalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanÄ±yor ama tÃ¼ketimi kÄ±sma mantÄ±ÄŸÄ±yla yaklaÅŸmak yerine, Ã¼retimi ve yatÄ±rÄ±mlarÄ± artÄ±rma anlamÄ±nda bir yaklaÅŸÄ±mla bunun Ã¼zerine gitmemiz lazÄ±m. BÃ¶yle yaparsak doÄŸru teÅŸhis yapmÄ±ÅŸ ve enflasyonla kalÄ±cÄ± mÃ¼cadele etmiÅŸ oluruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"STOK YAPILMAMASI FÄ°YATLARA YANSIYOR"Â

Zeybekci, Ã¼retimin artmasÄ± iÃ§in de yapÄ±lmasÄ± gerekenler olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"TÃ¼rkiye'de para bu kadar pahalÄ±, finans bu kadar maliyetli, faizler bu kadar yÃ¼ksek olduÄŸu zaman insanlar yatÄ±rÄ±mla ilgili iÅŸtahlÄ± davranmÄ±yorlar. Normal bir ÅŸey. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu fiyatla yatÄ±rÄ±m kararÄ± almak daha zor oluyor. Para pahalÄ± olduÄŸu zaman stok yapmaktan kaÃ§Ä±nÄ±lÄ±yor. Stok yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman piyasada taleple ilgili en ufak bir kÄ±pÄ±rdanma olunca, doÄŸrudan Ã¼retime kadar giden bÃ¶lÃ¼mde bir boÅŸluk oluÅŸuyor. HiÃ§ kimse stok yapmamÄ±ÅŸ, Ã¼retimde en ufak dalgalanma direkt fiyatlara yansÄ±yor. Arada stoklar olsa, hava yastÄ±klarÄ± gibi talebin fiyata bu kadar hÄ±zlÄ± etki etmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§er. Onun iÃ§in enflasyonla mÃ¼cadelede faizin de fiyatÄ±n da paranÄ±n da ucuzlamasÄ± ve bollaÅŸmasÄ±, birlikte yÃ¼rÃ¼mesi gereken adÄ±mlar."Â

Enflasyonla mÃ¼cadele iÃ§in tarÄ±msal Ã¼rÃ¼nlerdeki kayÄ±p oranlarÄ±nÄ±n destek ve tedbirlerle minimuma indirilmesi gerektiÄŸine vurgu yapan Zeybekci, "Bunu saÄŸlayacaÄŸÄ±z. TeÅŸvikler, yeni Hal Kanunu ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar, hepsi bir sÃ¼reÃ§. Desteklerle ilgili Ã§Ä±kacak yeni kanunlarla ve dÃ¼zenlemelerle topyekÃ¼n bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lacak. Bunda sonuca gelindi, inÅŸallah Ã§ok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde, belki yÄ±l sonundan Ã¶nce sonuÃ§landÄ±rÄ±labilecek." dedi.Â

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"DEVLETTEN TÃœCCAR OLMAZ"Â

Zeybekci, kÄ±rmÄ±zÄ± et ithalatÄ±yla ilgili olarak Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n anÄ±msatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, et ithalatÄ± yetkisinin sadece Et ve SÃ¼t Kurumuna verildiÄŸine dikkati Ã§ekti. Zeybekci, "Tek cÃ¼mleyle ÅŸÃ¶yle sÃ¶yleyeyim; devletten tÃ¼ccar olmaz. Orada piyasa ÅŸartlarÄ±nÄ±, piyasa aktÃ¶rlerinin rahat ticaret yapabileceÄŸi hale getirmek lazÄ±m. Tabii ki devlet olarak bunu regÃ¼le edeceÄŸiz. GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± eliyle hangi Ã¼lkeden, hangi Ã¼rÃ¼nlerin, ne kadar miktarda alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n regÃ¼lasyonu yapÄ±lmalÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tek bir Ã¼lkeye ve pazara talebi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman orada fiyatlarÄ±n bir anda zÄ±pladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¶yle mÃ¼dahale anlarÄ±nda piyasaya girerken ekstra maliyetler olmamalÄ±. BÄ±rak piyasayÄ±, kendisi dÃ¼zenler zaten onu yani devlet olarak serbest piyasaya ve Ã¶zel sektÃ¶re iÅŸini Ã¶ÄŸretmeye Ã§alÄ±ÅŸmayalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â

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