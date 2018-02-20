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Çift bataryayla 200 kilometre

Hürriyet Haber
20.02.2018 - 23:27 | Son Güncelleme:

KURALKAN Motorlu Araçlar bu yıl fuara yeni markası Super Soco ile katılıyor. Yeni nesil lityum iyon pillerden oluşan çift batarya ile 200 kilometreye, tek batarya ile de 100 kilometreye kadar yol yapabilen Super Soco motosikletler 22-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen fuarda TS ve TC olmak üzere 2 modeli ile yer alacak.

 ‘Süper Soco’nun’ TS ve TC modelleri 17 inçlik arka tekeri içine entegre edilmiş Bosch marka elektrik motoru ve LG, Panasonic ve Samsung marka yüksek teknolojili bataryalar ile 2400 W güç üretiyor. Süper Soco modelleri 15 Mart tarihi itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. Kuralkan Holding Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, elektrikli motosikletlerin başta İstanbul olmak üzere yoğun trafiğin yaşandığı büyük kentlerde çevreci ve ekonomik özellikleriyle ideal bir ulaşım aracı olacağına dikkat çekerek “Biz elektrikli motosikletleri pazara sunarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Günde 50-60 kilometre yol yapanlar için her açıdan uygun olan Super Soco motosikletlerimizin bakım maliyetleri de neredeyse sıfıra yakın. İleri teknoloji ile üretilen bu motosikletler otomobil ehliyeti ile de kullanılabilecek. Bunu da bir avantaj olarak görüyoruz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , motosiklet , ekonomi
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