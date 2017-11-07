Cidde seli Carona ilacı

SUUDİ Arabistan, milyarder iş adamı Prens El Velid bin Tallal’ın da aralarında bulunduğu üst düzey tutuklamalarla çalkalanıyor. Dün ülkenin en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Al Tayyar Travel şirketinin yönetim kurulu üyesi Nasser bin Akil el Tayyar’ın da gözaltına alındığı açıklandı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (32) nüfuzunu güçlendirmek için yapıldığı öne sürülen yolsuzluk soruşturmalarında cumartesiden bu yana onlarca kraliyet mensubu ve üst düzey işadamı tutuklanmıştı.

‘İLK AŞAMA’ TAMAM

Suudi Başsavcı Şeyh Suu el Mucib, gözaltıların yolsuzluğun kökünü kazımak için hayati önemde olduğunu ifade etti. Mucib şüphelilerle ilgili “pek çok delil toplandığını” ve “kapsamlı sorgulamaların” yapıldığını belirterek, önceki gün başlayan operasyonlarla ilk safhanın tamamlandığını vurguladı.

‘İLMİK DARALIYOR’

Suudi kamuoyu nezdinde gözaltılar genelde olumlu tepkilere yol açarken, Suudi Okaz gazetesi, işadamlarına mal varlıklarının kaynaklarını açıklaması çağrısı yaparak kırmızı renkle ‘Nereden buldunuz’ diye sordu. Yine Suudi El Hayat gazetesi, “(Yolsuzlukla mücadele operasyonunun) Başlangıcın ardından kim olursanız olun ilmik daralıyor” yorumunda bulundu. El Aşark el Avsat gazetesi, uçuşa yasak listesi oluşturulduğunu, özel jetlerin kalkmasına izin verilmediğini bildirdi.

Gözaltında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakan bulunuyor. Reuters’a açıklama yapan bir yetkiliye göre gözaltındakilere rüşvet, yetkililere şantaj yapmak, kamu görevini kişisel kazanç sağlamak için suiistimal etmek gibi suçlamalar yöneltiliyor. Cidde kanalizasyonu, corona virüsü ilaçları, orduya teçhizat alımı, Riyad metrosu gibi birçok ihaleye fesat karıştırıldığı öne sürülüyor. Uluslararası yorumcular, Suudi Arabistan’daki bu operasyonun, Veliaht Prens’in ülkeyi Vizyon 2030 projesi çerçevesinde ekonomik ve toplumsal açıdan yeniden şekillendirmek isterken olası muhaliflerini susturmak için yaptırdığını belirtiyor.

‘ÖLÜMCÜL DARBE’

Operasyonda hedef alınan isimlerden biri de eski Kral Abdullah’ın oğlu olan ve Kraliyet Muhafızları’nın başındaki Prens Miteb bin Abdullah. Prens Miteb milis gücüyle Prens Muhammed bin Selman’ın olası rakiplerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Veliaht Prens’in bu operasyonla birlikte ordu, iç güvenlik ve ulusal muhafızları tamamen kontrol altına aldığına işaret ediliyor. Amerikan New York Times gazetesine değerlendirmede bulunan ABD’nin eski elçilerinden Chas W.Freeman, “Eski sisteme yönelik ölümcül darbe. Tüm yetki şimdi Muhammed bin Selman’ın ellerinde toplandı” diyor.

BÜYÜK CAMİ’NİN GENİŞLETİLMESİ DE YOLSUZLUK LİSTESİNDE

HENÜZ gözaltına alınanlarla ilgili resmi bir suçlama yapılmadı. Yerel medyaya göre gözaltıların sebepleri, “2009 yılında Cidde kentindeki kanalizasyon ihalesinde yapılan yolsuzluk ve geçen yıllarda çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan corona virüsü vakalarında kullanılan ilaçların ihalesinde yolsuzluk.” Reuters ajansında ise gözaltında tutulan bazı kişilerle ilgili henüz doğrulanmamış suçlamalar yer aldı, iddialar şöyle:

Prens El Velid bin Tallal: Twitter, News Corporation, Apple ve Four Season gibi markalardaki yatırımlarıyla dikkat çeken Prens El Velid’in kara para aklama, rüşvet ve yetkililere şantajla suçlandığı iddia ediliyor.

Prens Miteb bin Abdullah: Prens Miteb’in zimmet, hayali istihdam ve ihalelleri kendi şirketlerine vermekle suçlandığı belirtiliyor. İddiaya göre Miteb, 10 milyar dolarlık walkie talkie ihalesini ve zırhlı askeri teçhizat ihalesini kendi şirketlerine vermiş.

Eski Riyad Valisi Prens Turki bin Abdullah: Riyad metro projesinde yolsuzluk ve nüfuzunu kullanarak ihaleleri kendi şirketlerine aktarmakla itham edildiği kaydediliyor.

Eski Maliye Bakanı İbrahim el Assaf: Suudi petrol devi Aramco’nun yönetim kurulunda yer alıyordu. Mekke’deki Büyük Cami’nin genişletilmesiyle ilgili zimmetle suçlanıyor. Buna göre İbrahim el Assaf’ın pozisyonunu kullanarak içeriden elde ettiği bilgilerle toprak alımı yaptığı öne sürülüyor.