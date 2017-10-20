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    CIA bomba uzmanı köpeği kovdu

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 21:05 | Son Güncelleme:

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevine ilgisini kaybettiği gerekçesiyle Lulu isimli bir köpeği patlayıcı tespit eğitim programından çıkardı.

    CIA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, birkaç haftalık eğitim süreci boyunca köpek Lulu'nun patlayıcı koklamaya ilgi duymadığı ve bu nedenle ‘işten çıkarıldığını' duyurdu.

    Açıklamada "Birkaç haftalık eğitim süreci boyunca Lulu patlayıcı tespitine ilgi duymadığına yönelik belirtiler gösterdi. Sıradan öğrenciler gibi köpeklerin de bir şeyler öğrenirken iyi veya kötü günleri olabilir, tembellik yapabilirler. Ancak Lulu gibi bazı köpekler için bu durum geçici değil. Lulu patlayıcı arama işiyle ilgilenmiyordu" ifadeleri kullanıldı.

    ​Yiyecek ve oyunlar aracılığıyla Lulu'nun işine ilgisinin arttırılmaya çalışıldığı ancak tüm çabalara rağmen mutlu görünmediği belirtilen açıklamada "Eğitmenlerimiz için köpeklerin fiziksel ve ruhsal açıdan iyi durumda olması önemli. Bu nedenle de Lulu için en iyi kararı verip onu eğitim programdan çıkardılar" denildi.

    Açıklamaya göre, Lulu görevinden alındıktan sonra yeni bir aileye verildi ve şimdi ailenin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmekten mutlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

    Kaynak: NTV

     

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    Etiketler: bomba uzmanı dedektör köpekler
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