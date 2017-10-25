Chucky izleyip öldürmüşler

27 yaşındaki kadın üye Elena Lobacheva 13 yıl, çete lideri Pavel Voitov ömür boyu hapis cezası aldı. Lobacheva, ‘Chucky’nin Gelini’ adlı korku filminden ilham aldığını anlattı. Lobacheva Chucky dövmesi de yaptırmış.
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