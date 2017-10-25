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    Chucky izleyip öldürmüşler

    DIŞ HABERLER
    25.10.2017 - 23:33 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın başkenti Moskova’da ‘ülkeyi evsizlerden temizlemek’ amacıyla 14 cinayet işleyen çetenin davasında karar açıklandı.

    27 yaşındaki kadın üye Elena Lobacheva 13 yıl, çete lideri Pavel Voitov ömür boyu hapis cezası aldı. Lobacheva, ‘Chucky’nin Gelini’ adlı korku filminden ilham aldığını anlattı. Lobacheva Chucky dövmesi de yaptırmış.

    Etiketler: Rusya , Moskova , gazetehaberleri
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