Chrome'dan internete girenler bugünden itibaren...

Yapay gerçekliği (Virtual Reality, VR) oyunlar ve panaromik videolar için kullanmak oldukça eğlenceli, ancak film izlemek ve interneti taramak gibi günlük teknoloji ihtiyaçlarımızı da VR ile yapabilmek harika olurdu. Görünüşe bakılırsa Google bunu bir gerçek haline getirmek için gerekli adımları atmış bile.

Google'dan François Beaufort'a göre Chrome 61'de VR özelliğini kullanabileceksiniz. Tek yapmanız gereken Chrome'da herhangi bir web sayfası açmak, telefonunuzu Daydream View başlığına koymak ve VR ile sörfün tadını çıkarmak. Google aslında WebVR teknolojisini Chrome geçtiğimiz Ocak ayında eklemişti, ancak bu yeni güncelleme sayesinde 3 boyutlu tarama imkanına VR ile erişebileceksiniz.





Beaufort yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu özellik kullanıcıların VR içinde tüm web siteleri ile etkileşime girmesini sağlıyor, linkleri takip etmesini ve 2 boyutlu ya da 3 boyutlu WebVR destekli siteler arasında dolaşmasını mümkün kılıyor". Beaufort ayrıca bir çok yeni özelliğin de ilerleyen aylarda WebVR'a geleceğini duyurdu.

Chorme 61 sürümüne geçtikten sonra bu 360 derece videoları izleyebilir, ayrıca bu yapay turun da tadını çıkarabilirsiniz.



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