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    Chromebook Pixel'in yeni modelleri ne zaman satışa çıkıyor?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 08:05Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 08:05

    İddiaya göre Google, yeni Chromebook Pixel'ini tanıtmak için hazırlıklara başladı!

    Google, iddialar doğruysa 2015'teki Chrome OS tabanlı laptop'unun yerini alacak yeni bir Chromebook Pixel geliştiriyor. Android Police'in iddiasına göre cihaz, bu sene Android Oreo tabanlı iki yeni Pixel telefonla birlikte tanıtılacak.

    Site cihazın detaylarından ise bahsetmedi, yani karşımıza 2015'in sonunda çıkan Android'li Pixel C gibi bir cihazın çıkıp çıkmayacağından emin değiliz. Yeni Chromebook Pixel normal bir laptop olacaksa, Google'ın bizleri ikna etmek için Windows veya Mac'e kıyasla ne sunacağı merak konusu.

    2015'te çıkan Pixel'in fiyatı 999 dolardan başlıyordu ve cihaz Core i5 işlemci, 8GB RAM ve 32GB SSD ile geliyordu. Firma aynı fiyat düzeyinde daha iyi bir donanım sunarsa, ortaya çekici bir ürün çıkabilir. Yine de tüm bunlar, yeni Chromebook Pixel hakkında ilk duyduklarımız ve yeni bilgiler gelene kadar biraz sabırlı olmakta fayda var.

    Etiketler: google , chrome pixel , bilgisayar
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