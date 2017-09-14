Chrome'a çok önemli değişiklik getiren güncelleme

Sertifikalara olan "güven sonu" tarihi Mart 2018 gibi uzak bir tarih, ancak firma bu tarihe kadar birçok aşamadan geçecek. Ölüm tarihi geldiğinde ise Symantec'in yayınladığı, 1 Haziran 2016'dan eski tüm sertifikaların değiştirilmesi gerekecek. Mart veya Nisan 2018'de çıkacak Chrome 66, bu sertifikalara güvenmeyecek. Ekim 2017'de yayınlanacak olan Chrome 62, bununla ilgili uyarılar göstermeye başlayacak.

Symantec'in altyapısını DigiCert'in kontrolüne bırakacağı Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu değişiklik, Aralık 2017'de yürürlüğe girecek. DigiCert, Google'ın Temmuz'daki uyarısına uymak için sertifika satışlarını yönetmek üzere hem PKI altyapısını, hem de Managed Partner Infrastructure'ı işletecek.

Chrome 70 bir başka önemli kilometre taşı olacak çünkü "Symantec kökleriyle zincirlenen tüm sertifikaları öldürecek". Bu değişiklik, Google'a göre sertifikasını Symantec'in eski altyapısından şimdi ve Aralık 2017 arasında satın alan web sitesi sahiplerini etkileyecek. Site sahiplerinin Chrome 70'ten önce sertifikalarını bir kez daha değiştirmesi gerekecek.