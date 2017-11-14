Chrome yerine kullanabileceğiniz 5 alternatif web tarayıcı

Tarayıcılar, internete açılan birer pencere gibiler. Google Chrome şu an piyasada en çok kullanılan ve en iyi hizmeti sunan tarayıcı olabilir, ancak ihtiyaçlarını karşılayacak başka tarayıcılar da bulunuyor. Ne kadar iyi özelliklere de sahip olsa, Chrome sistem belleğinizi işgal ediyor ve pilinizi tüketiyor. Özellikle de kurduğunuz onlarca eklenti ve Translate, Google Cast ve G Suite gibi özellikleri yüzünden onu bırakmak iyice zorlaşıyor. Eğer Chrome'a bağımlı kaldığınızı düşünüyorsanız, bu tarayıcılardan birini denemek isteyebilirsiniz.

1 - Colibri (Windows, Mac): Dikkat dağıtmayan, sekmesiz tarayıcı

Sekmelerin ilk çıkışı internet tarama tecrübesini kalıcı olarak değiştirmişti. İşte Colibri sizi o sekmesiz eski günlere, modern ve sade bir arayüzle dönmenizi sağlıyor. Minimalist yaklaşımı sayesinde verimliliğinizi arttırmaya çalışan tarayıcı aynı zamanda en hafif donanım gereksinimine sahip tarayıcılardan biri.





Yukarıda bulunan ince isim çubuğu her işi görüyor, adres çubuğu, geçmiş, ayarlar, tazeleme ve zoom gibi seçenekler yazılımdan eksik değil. Arayüzün ince ve hafif tasarımı gerçekten eşsiz bir hafiflik tecrübesi sunuyor.

Geleneksel yer imi özelliğine liste oluşturma özelliğini de ekleyen tarayıcı, sade bir web tarama tecrübesi arayanalar için ideal.

2 - Firefox Focus (Android, iOS): hafif ve gizli

Mobil tarayıcılar da son zamanlarda rekabete yetişmeye çalışırken her özelliğe sahip olmaya çalıştıkları için ağırlaşmaya başladılar. Firefox Focus hem olabildiğince hafif ve güvenli bir mobil tarayıcı.





Focus da tıpkı Calibri gibi sekmesiz bir tecrübe sunarak dikkat dağılmasını engelliyor. Ancak ondan farklı olarak güvenlik ve gizliliği de odak noktasına alıyor. Focus hiç bir tarama geçmişi, parola ve kurabiye verisi saklamıyor. Bu tarayıcı ayrıca üçüncü parti izleyicileri de engelliyor, bu da gizliliğinizi maksimuma çıkarıyor.

3 - Cacoon (Windows, Mac): Dahili güvenlik ve gizlilik araçlarına sahip tarayıcı

Cacoon en başta bir Firefox güvenlik eklentisi olarak piyasaya girdi. Gizlilik ve güvenlik araçlarına sahip yazılım daha sonra bağımsız bir tarayıcı haline geldi ve kullanıcılarını internetin zararlarından korumaya başladı.





Bir hesap oluşturup, sol üstte bulunan güç tuşuna tıkladığınızda tüm bilgi alışverişiniz şifreleniyor. Tarayıcı, dahili bir anti-virüs yazılımına da sahip, bu da herhangi bir virüsün tarayıcı yoluyla bulaşmasını imkansız hale getiriyor.

Firefox'un güvenlik için özelleşmiş bir sürümü olan tarayıcı, Firefox'un eklentilerini de destekliyor.

4 - Addap's (Windows, Mac, Linux): Araştırma için uzmanlaşmış tarayıcı

Eğer sık olarak çevrimiçi araştırmalar yapan biriyseniz, Addap's tam size göre. Bilimsel ve akademik araştırmalarınızı kaynaklarıyla saklamanızı sağlayan tarayıcı, dahili bir pano özelliğine sahip.







Bu pano sayesinde farklı kaynakları bir birleri ile ilişkilendirebilir ve araştırmanızı hızlandırabilirsiniz. Eğer akıl haritası uygulamalarını seviyorsanız, bu tarayıcı sizin için mükemmel bir çözüm.

5 - Brave (Windows, Mac, Linux, Android, iOS): Etik reklam engelleme

Çevrimiçi reklamlar gerçekten karmaşık bir problem sunuyor. Reklamlar sayesinde en sevdiğiniz siteler ve çevrimiçi hizmetler ücretsiz hizmet sunabiliyor, ancak can sıkıcı ve davetsiz reklamlar tarama tecrübenizi mahvedebiliyorlar. Mozilla ortak kurucusu Brendan Eich, Brave adlı tarayıcısı sayesinde bu soruna bir çözüm bulmuş gibi görüünüyor.





Brave iz süren yazılımları ve reklamları engelliyor, ancak aylık bir ödeme yaparak ziyaret ettiğiniz siteleri minik oranlarda finansal olarak desteklemenizi sağlıyor. Yani Brave sayesinde hem reklamlardan kurtuluyorsunuz, hem de ücretsiz hizmet aldığınız sitelere az da olsa maddi destekte bulunmaya devam ediyorsunuz.

Tüm bunların dışında Brave, tüm standart tarayıcı özelliklerine sahip, açık kaynak kodlu ücretsiz bir tarayıcı.