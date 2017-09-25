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    Chrome tarayıcınız hep gizli modda açılsın!

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 07:27 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 07:27

    Web tarayıcınızın her zaman gizli modda açılmasını mı istiyorsunuz? İşte Chrome, Firefox ve Opera'da bunu yapmanın yolu!

    Web tarayıcınızın gizli modu, sizi tamamen izlenmez hale getirmese de birçok kez yardımınıza yetişiyor. Alışverişinizi, fiyat kontrollerinizi ve fazlasını tarayıcı geçmişinizden ve otomatik tamamlama işlevinden gizlemenizi kolaylaştıran bu modu her zaman kullanmayı tercih ediyorsanız, popüler web tarayıcıları bunun için size kolay bir yol sunuyor.

    Chrome tarayıcınız hep gizli modda açılsın

    İşte gizli modu her zaman kullanmanın yolu.

    Chrome'u her zaman gizli modda açmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

    1. Masaüstünde bir Chrome kısayolu oluşturun.

    2. Bu simgeye sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın.

    3. Hedef alanındaki metnin en sonuna, tırnak işaretinden sonra bir boşluk vererek -incognito parametresini ekleyin.

    4. Tamam'a tıklayın.

    Chrome'u gizli modda açmak için bu kısayolu kullanabilirsiniz. Chrome'u başka bir konumdan çalıştırırsanız, gizli modda açılmayacaktır. Kısayolu eski haline getirmek için kısayolun özelliklerinde Hedef alanındaki -incognito parametresini kaldırmanız yeterli.

    Chrome tarayıcınız hep gizli modda açılsın

    Firefox

    Firefox'ta her zaman gizli modda dolaşmak çok daha kolay.

    1. Menü düğmesine basın ve Seçenekler'e tıklayın.

    2. Geçmiş altındaki Gizlilik üzerine tıklayın. Geçmiş altındaki açılır menüde "Geçmişi asla hatırlamasın" seçeneğine tıklayın.

    Yeni ayarın etkin hale gelmesi için Firefox'u baştan başlatmanız gerekiyor.

    Chrome tarayıcınız hep gizli modda açılsın

    Opera

    Opera kullanıcıları, Chrome'a benzer bir yol izleyerek tarayıcıyı gizli modda çalıştıran bir kısayol oluşturabilirler.

    1. Masaüstünde bir Opera kısayolu oluşturun.

    2. Bu simgeye sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın.

    3. Hedef alanındaki metnin en sonuna, tırnak işaretinden sonra bir boşluk vererek -private parametresini ekleyin.

    4. Tamam'a tıklayın.

    Edge

    Edge'i otomatik olarak gizli modda açmanın bir yolu şimdilik yok. Görev çubuğunda Edge kısayoluna tıklayıp, Yeni InPrivate penceresi seçeneğine tıklayarak gizli moda iki adımda ulaşabilirsiniz.

    İpuçları

    Gerçek anlamda gizlilik için Tor gibi bir araç kullanmanız gerekiyor. Android'de ve iOS'ta Mozilla'nın gizliliğe yönelik yeni web tarayıcısı Firefox Focus'u kullanarak sürekli olarak gizli modda kalabilirsiniz.

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    Etiketler: chrome , web tarayıcı , edge , firefox , mozilla , gizli sekme
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