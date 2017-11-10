Chrome tamamen değişiyor! Yeni hali bakın nasıl olacak?

En başlarda pop-up reklamlar çok sıkıcı ve işgalci bir şekilde dikkatimizi dağıtıp vakit kaybetmemize sebep oluyordu, ancak güncel tüm tarayıcılar artık onlara karşı önlem almış durumda. Ama bu bile, kötü reklam şirketlerinin farklı yöntemlerle bizi reklamları zorla görmemizi sağlamaya çalışmasından alıkoymamış gibi görünüyor. Son zamanlarda zorla yeniden yönlendirme tekniğini kullanmaya başlayan işgalci reklam şirketleri, pop-up engellerine takılmadan reklamlarını sergileyebiliyorlar.

Neyse ki Google bu konuda harekete geçti ve önümüzdeki kış için zorla yönlendirme yapan reklamları engellemek için hazırlanıyor. 2018'in başlangıcına kadar üç adımda yayınlanacak güvenlik yamaları ve tarayıcı güncellemeleri, bizi bu reklamlardan kurtaracak.





Chrome 64 sürümü ile başlayacak güvenlik önlemleri, ilk önce otomatik yönlendirmeleri engelleyecek. Sürüm 65 ise bir linke tıkladığınızda hiç yoktan açılan reklam sitelerini ortadan kaldıracak. Google, bu tip reklamların bazen site sahibinin haberi bile olmadan devreye girebildiğini söylüyor. Chrome ayrıca bu güncelleme ile sahte "download","indir","yükle" gibi tuşları ve sayfaları kaplayan reklamları da engelleyecek.



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