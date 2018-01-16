Chrome OS'a yepyeni bir özellik daha geliyor!

Chrome Story, yakın zamandaki bazı kod güncellemelerini inceleyerek, bildirim sayılarının yakın gelecekte Chrome OS'a geleceğine dair ipuçları saptadı. Bildirim sayısı özelliği, uygulamaların ikonlarının üzerinde kaç tane bildirimlerinin olduğunu sayı ile gösteren bir özellik ve Android 8.0 Oreo ile gelmişti (iOS'ta yıllardır bulunuyor).

Chromebook'lar ve Chromebox'lar zaten Android tarzı uygulama çekmecelerine sahipler, o yüzden çok yakında bildirim sayılarının da burada belireceğini düşünüyoruz. Bildirim sayılarının Chrome OS içinde hem Android uygulamaları, hem de web uygulamaları için çalışacağı düşünülüyor.

Diğer yandan, Chromebook'lara Android uygulamaları entegrasyonu son yıllarda kullanılabilirlik açısından çok ilerlese de, hâlâ sorunlu oldukları kısımlar var, mesela bir Play Store linkini açmaya çalıştığınızda, işletim sistemi bunu Play Store uygulamasında mı, Play Store web sitesinde mi açacağına karar veremiyor.

chip.com.tr'nin haberine göre Google henüz bu iki OS'u birleştirmeyi tamamlamadı. Hiçbir zaman tamamen aynı olmayacak olsalar da, gelecek yıllarda esrarengiz Fuchsia OS'un ikisinin de yerini alması olasılığı var.













