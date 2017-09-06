MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Chrome kullanıcı kaybediyor, Edge ise...

    Chrome kullanıcı kaybediyor, Edge ise...

    chip.com.tr
    06.09.2017 - 07:43 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 07:43

    Chrome ve diğer web tarayıcıları düşerken bile Edge'in yerinde sayması, Microsoft için dikkate değer bir tablo ortaya çıkardı!

    NetMarketShare'e göre Microsoft'un en yeni web tarayıcısının kullanım oranı, geçtiğimiz ay yalnızca yüzde 5,65 idi. Aynı dönemde Google Chrome, yaklaşık yüzde 60 pazar payıyla tarayıcı piyasasına hükmetmeye devam ediyordu.

    NetMarketShare verilerine göre Chrome'un pazar payı son iki senede ilk kez bir miktar gerileme gösterdi. Ancak bu duruma rağmen kimsenin Microsoft'un web tarayıcısına geçmeyi tercih etmediği anlaşılıyor. Firmanın yayınladığı son istatistiklere göre Chrome'un kullanım oranı, yüzde 59,57'den yüzde 59,38'e geriledi. Benzer şekilde Internet Explorer ve Mozilla Firefox'un da pazar payı geriledi.

    Chrome kullanıcı kaybediyor, Edge ise...

    Pazar paylarındaki bu kayıpların Edge'in işine yaradığını düşünüyor olabilirsiniz, ancak bu gerçekleşmedi. Web tarayıcısının pazar payı şu an yüzde 5,66 ve geçen ayki orana göre yalnızca yüzde 0,01 artış var. Bu artış ise hata payının içinde.

    Chrome kullanıcı kaybediyor, Edge ise...

    Tarayıcı kullanım oranlarını takip eden StatCounter'ın verileri de benzer bir tablo çiziyor. StatCounter'a göre Chrome, Firefox ve Internet Explorer, Ağustos ayında durağan bir performans sergilediler veya gerilediler. Apple'ın Safari'si ise yüzde 5,04'ten yüzde 5,51'e yükseldi.

    Bu durumun Microsoft'a endişe vermesi gerekiyor çünkü Chrome gibi popüler tarayıcılar pazar payı kaybederken bile kullanıcılar, Temmuz 2015'ten beri Windows 10'la bütünleşik olarak gelen Edge yerine Opera, Vivaldi gibi daha az bilinen tarayıcılara geçmeyi tercih ediyorlar.

    Etiketler: chrome , edge , web tarayıcı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri