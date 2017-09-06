Chrome kullanıcı kaybediyor, Edge ise...

NetMarketShare'e göre Microsoft'un en yeni web tarayıcısının kullanım oranı, geçtiğimiz ay yalnızca yüzde 5,65 idi. Aynı dönemde Google Chrome, yaklaşık yüzde 60 pazar payıyla tarayıcı piyasasına hükmetmeye devam ediyordu.

NetMarketShare verilerine göre Chrome'un pazar payı son iki senede ilk kez bir miktar gerileme gösterdi. Ancak bu duruma rağmen kimsenin Microsoft'un web tarayıcısına geçmeyi tercih etmediği anlaşılıyor. Firmanın yayınladığı son istatistiklere göre Chrome'un kullanım oranı, yüzde 59,57'den yüzde 59,38'e geriledi. Benzer şekilde Internet Explorer ve Mozilla Firefox'un da pazar payı geriledi.







Pazar paylarındaki bu kayıpların Edge'in işine yaradığını düşünüyor olabilirsiniz, ancak bu gerçekleşmedi. Web tarayıcısının pazar payı şu an yüzde 5,66 ve geçen ayki orana göre yalnızca yüzde 0,01 artış var. Bu artış ise hata payının içinde.





Tarayıcı kullanım oranlarını takip eden StatCounter'ın verileri de benzer bir tablo çiziyor. StatCounter'a göre Chrome, Firefox ve Internet Explorer, Ağustos ayında durağan bir performans sergilediler veya gerilediler. Apple'ın Safari'si ise yüzde 5,04'ten yüzde 5,51'e yükseldi.

Bu durumun Microsoft'a endişe vermesi gerekiyor çünkü Chrome gibi popüler tarayıcılar pazar payı kaybederken bile kullanıcılar, Temmuz 2015'ten beri Windows 10'la bütünleşik olarak gelen Edge yerine Opera, Vivaldi gibi daha az bilinen tarayıcılara geçmeyi tercih ediyorlar.