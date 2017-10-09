Chrome kullananlar müjde! Bir kabus sona eriyor

Bleeping Computer tarafından görülen bir belgeye göre Google, Chrome'daki "tab-under" davranışını engellemek için çalışıyor. Argo ile aşina olmayanlar için Google, "tab-under" davranışını, habersiz bir kullanıcının bir sayfada gezinirken veya bir sayfaya tıkladığında, sitenin bir başka sekmede kendi kopyasını açarak bir reklam veya başka bir site göstermesi olarak tanımlıyor.

Pek çok site sahibi ve reklamcılar bu sistemi kullanarak ziyaretçilerine reklam göstererek veya farklı siteleri açarak reklam sayıları ve yönlendirme ücretlerinden faydalanmaya çalışıyor. Google tarafından toplanan telemetrinin gösterdiğine göre orijinal sayfaların (reklam gösteren veya diğer sitelere yönlendiren) büyük bir çoğunluğuna tekrar giriş yapılmıyor ve bu da bu sitelerin açık bir şekilde kullanıcılardan faydalanmak için kullanıldığını göstermekte.





Google mühendisleri artık bu davranıştan bıkmış gibi gözüküyor ve geçtiğimiz Kasım ayında bu problem ile ilgilenmeye başladılar.

Şimdi ise Google yayınladığı bir belge ile Chrome üzerinde bu davranışı durdurmak için üç yöntem sunmuş durumda.

İlk iki yöntem var olan Chrome belirleme sistemini kullanarak sayfanın içerisinde bir uyarı gösteriyor. Bu iki sistemin arasındaki fark ise ilk önerinin yeni bir sekme açılmadan önce orijinal sayfada uyarı göstermesi ve ikincinin, Chrome'ın orijinal sekmeyi hemen kapayarak uyarıyı yeni sayfada göstermesi olmakta.

Chrome mühendisleri şu anda ilk seçeneği tercih etmekteler ve bunun ana sebeplerinden biri, yeni bir sekmenin açılmasının gezinti geçmişinin saklanmaması ve "geri" tuşunu temel olarak işlevsiz kılması.

Üçüncü bir öneri de var olan Chrome açılır pencere engelleyicisini geliştirmek ve "tab-under"lar için destek sunmak idi ancak ilk öneri galip gelmiş durumda.