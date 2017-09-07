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    Chrome 61 sürümü yayınlandı! Neler değişiyor?

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 08:16 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 08:16

    Google, popüler web tarayıcısı Chrome için yeni yayınladığı güncellemeyi duyurdu. Bugün indirmeye sunulmaya başlanan Chrome 61, önümüzdeki "günlerde ve haftalarda" Windows, Mac ve Linux gibi platformlara ulaşacak.

    Chrome 61 güvenliğe yönelik bir güncelleme olduğundan, mümkün olduğunca çabuk son sürüme geçmenizde fayda var. Güncelleme işlemini hemen başlatmak için adres çubuğuna chrome://help yazabilirsiniz. Bu sayfayı açtığınızda tarayıcınız, güncelleme sunucusuna bağlanacak ve güncellemeyi indirmeye başlayacak.

    Chrome 61'de yardım sayfasının konumunun değiştiğini fark edebilirsiniz. Bunun nedeni Chrome 61'in yardım sayfasını chrome://settings/help altına taşımış olması. Bu değişiklik ile Google, tasarımı ve gezintiyi daha tutarlı bir hale getirmek istiyor.

    Yeni sürümdeki geliştirmelerin çoğu güvenlik onarımlarından oluşuyor ve kullanıcıya görünen türden yeniliklerin sayısı oldukça az. 60.x sürümüyle 61.0.3163.79 arasındaki değişikliklerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

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    Etiketler: chrome , chrome 61 , chrome indir , web tarayıcı
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