CHP'ye: Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar

PARTİ SÖVÜCÜSÜ MÜ?

“Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP’de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediğini anlayan varsa beri gelsin. (Partililerin yuhalaması üzerine eliyle susturdu) Ana muhalefet partisi sözcülerinin de ayarı kaçmış bir dil kullanmaya atan sebebi de merak ediyoruz. Bir parti sözcüsü geçen gün Cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz laflar etti. Onu dinleyince, adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadım.

TERBİYEM MÜSAADE ETMİYOR

Bunlara burada; terbiyem müsaade etmiyor, öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Ama şu kadarını söyleyeyim: Eğer ‘şeddeli diktatör’ arıyorlarsa, geçmişlerine baksınlar, geleneklerine baksınlar. Sayın Kılıçdaroğlu sadece Cumhurbaşkanımıza, partimize değil aynı zamanda millete de hakaret etmekten geri durmuyor. Sandığa gidip oy veren vatandaşlara yükleniyor, ‘niye AK Parti’ye oy veriyorsunuz’ diye onlardan hesap sormaya çalışıyor. Sen ikide bir Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapacaksın, meşru siyaset dilinin dışına düşeceksin, sonra da saygı bekleyeceksin. Diyor ki ‘evet oyu verenlerin çoğu pişman’, nereden biliyorsun? Başarısızlığının faturasını AK Parti’ye ve onun liderine hakaret ederek örtemezsin. Çalış çabala bir gün belki sen de iktidar olursun. Bir de diyor ki demokrasinin namusunu kurtaralım. Eğer bir şey kurtarmak istiyorsan ileri gidemeyen millete umut vermeyen partini kurtar.

İSTİFALAR NÖBET DEĞİŞİMİ

Bizim davamız makam mevki yarışı değil vatandaşa hizmet yarışıdır. Belediyelerimizdeki istifalar ve değişim de aynı anlayış içerisinde gerçekleşiyor. Bunu millete hizmet yolunda nöbet değişimi olarak görüyoruz. Görevlerini devreden bütün belediye başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı partimiz, milletimiz adına teşekkür ediyorum.

FETÖ’CÜLER HER GÜN ASILIYOR

(Bir partilinin FETÖ’ye idam diye bağırması üzerine) Bunlar her gün idam oluyor. 20-30 sefer ağırlaştırılmış müebbet. İdam ettin, bir sefer astın gittik, bunlar her gün asılıyor, çek çek bitmez. Hukuk devleti içerisinde bunlar en ağır cezayı alacak. Hiçbir şehidimizin kanı, hiçbir gazimizin ahı yerde kalmayacak. Ama haklıyla haksızı da birbirinden ayırt edeceğiz. Ola ki kazaya kurban giden olur, yanlışlıkla suçlanmış olanlar olur bunlar da zamanla yargının titiz çalışması sonucu ortaya çıkacak. Amacımız dışarıdan güdümlü alçak terör örgütünün elebaşlarına

hak ettikleri cezayı vermek.”

‘YENİ YILDA 5 BİN ENGELLİYE İŞ’

Önümüzdeki sene 2018’de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Ayrıca e-KPSS yani engelliler için yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl. Hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Bir daha onları zahmete sokmayalım, ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak.

Esnaf ve sanatkâra geçen hafta 10 milyar liralık yeni kredi imkânından bahsetmiştim, bunun üzerine şimdi KOBİ’lere yeni bir kredi imkânı getirdik. Teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelen KOBİ’lere yüzde 70’i ödemesiz yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız. Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ’leri yöneltmek. Toplam destek tutarı her bir KOBİ için 5 milyon TL.