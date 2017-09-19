CHP'nin yürüyüşü sürüyor

CHP'nin organizasyonuyla Ordu'dan Giresun'a 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşünün ikinci gününde CHP'liler ve fındık üreticileri Piraziz İlçe Belediyesi önünde toplandı. Gruba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri ve partililer de eşlik etti. Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üreticinin haklı talebini farklı bir şekilde provoke etmenin doğru olmadığını söyledi. Torun, üretici şu an içinde bulunduğu durumu hükümete ifade etmeye çalıştığını ifade etti. Torun, yürüyüş kararını alınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'nın apar topar açıklama yaptığını savunarak şöyle dedi:

"50 milyon ödeme yapılacağını ve eskisi gibi fındık alırken dikkat ettikleri belli konuları yumuşattıklarını ifade ettiler. Görüldü ki yürüyüşe başlamamız bile etkiledi. Bu sabah gelirken duydum çok sevindirici bir olay, 7,50 lira olan fiyat 8-8,50 liraya doğru tırmanmaya başladı. Demek ki üretici sesini çıkarınca üretici hakkını talep edince buna duyarsız kalınamıyor. Ne piyasa duyarsız kalıyor ne hükümet duyarsız kalıyor. Yürüyüşe partili partisiz bütün yurttaşlarla, üreticiler destek veriyor. Üreticileri desteklemek isteyen herkesle birlikte sadece üreticinin alın terini alması için mücadele ediyoruz. Bu haklı mücadeleyi hükümet ve yetkililer anlayacaktır ve mutlaka ama mutlaka fındık üreticisine destek olacak kararları alacaklardır.”

'TÜRK ÇİFTÇİSİNİN YÜRÜYÜŞÜDÜR'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bu sabah yeni bir açıklama yaptığını hatırlatan CHP'li Torun, şöyle devam etti:

"Görülüyor ki sayın bakan iki ay içerisinde sadece kendine gelenleri dinlemiş. Kendisine aktarılan bilgiler yetersiz. Lütfen bize de kulak versin. Biz bu yürüyüşü sadece fındık üreticisinin alın terinin karşılığını alması için yapıyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum; Türkiye’de tüm çiftçiler için yürüyoruz. Belki fındık için şu anda Karadeniz’de Ordu’dan Giresun’a doğru yollardayız ama şu da unutulmasın inanıyorum ki fındık üreticisi hakkını aldığında diğer üreticilerimiz de bu anlamda gücünü toparlayacak ve hakkını aramak için mücadelesini başlatacaktır. Bu Türk çiftçisinin, üreticinin yürüyüşüdür. Bu haklı bir doğru bir yürüyüştür.”

Belediye meydanında toplanan kalabalık geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Sahil Yolu’nda ikinci günü yürüyüşüne başladı. 'Emek ekmek fındık demek' sloganları atan kalabalık alkışlarla yürüyüşünü sürdürdü. Bu arada bir üreticide sırtında fındık çuvalı ile yürüyüşe katıldı. Araçl sürücüleri ve çevredekiler de yürüyen kalabalığa destek verdi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyen kalabalık ilk mola yeri olan Bulancak’taki TIR pakında mola verdi. Yaklaşık yarım saat dinlenen kalabalık 11 kilometre sürecek olan ikinci etap yürüyüşüne geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak yürüyüşün Giresun’daki final mitingine katılacak.