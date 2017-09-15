CHP'nin delege seçiminde kavga

CHP'nin Merkezefendi İlçe Kongresi öncesi mahallelerde delege seçimleri sürüyor. Gerzele Mahallesi'nde dün akşam yapılan delege seçimlerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gerzele Mahallesi'ndeki Yıldıztepe Kıraathanesi'nde yapılan delege seçimlerinde iki liste yarıştı. Zaman zaman gerginliklerin ve tartışmaların yaşandığı delege seçimlerinde, görgü tanıklarının ifadelerine göre bir kadın üyenin oy kullanmasıyla ilgili Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Çolak ile parti üyelerinden Ahmet Çağın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmaya parti üyeleri ve bazı yöneticiler de katıldı. Büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada delege seçimlerini yöneten Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Çolak ile Merkezefendi Belediyesi'nin CHP'li üyesi Ali Şaşmaz yaralandı.

Dövülen Ali Şaşmaz ve Kemal Çolak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal Çolak'ın omuzunda çatlak olduğu, Ali Şaşmaz'ın ise vücudunda darbe izleri bulunduğu öğrenildi. Şaşmaz ve Çolak, şikayetçi oldu, karakolda ifade verdi. Delege seçimlerinde yaşanan olaylar üzerine Merkezefendi İlçe Başkanlığı ve CHP İl Başkanlığı disiplin soruşturması başlattı.

Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci, delege seçimlerinde yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, kavga çıkaran partililer hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlattıklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Teoman Sancar ise "Delege seçimlerinde üzücü bir olay yaşandı. Kavgayı hoş göremeyiz, neden olanlara taviz veremeyiz. Soruşturma başlattık. Sonucuna göre de sorumluları disiplin kuruluna sevk edeceğiz" dedi.