CHP'nin 'BUGK' iddiasına Emniyet'ten yanıt geldi

Tezcan bugün yaptığı açıklamada, "Bir belge göstereceğim bir tutanak. Soruşturma sırasında cumhuriyet savcılıklarının devletin belirli kurumlarından FETÖ, terör örgütü soruşturmaları nedeni ile bilgi talep etmesi üzerine hazırlanan bilgi tutanağı. Bu mahkeme dosyasından alınmıştır. Tutanakta diyor ki; bir kişi ile savcılık soruşturma yapıyor dava açılıyor. Bu kişinin terör örgüt ile bağlantısı var mıdır yok mudur? diye soru soruyor. Emniyet birimlerinden soruyor. Emniyet birimlerinin hazırladığı cevap tutanağı. Görüyoruz ki yargı organları soruşturma yaparken başka bir birimden daha emniyet bilgi alıyor. Resmi belge. Bu araştırma yaptığı kaynaklarından birisi de ’Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu’ imiş. Devletin böyle bir kurumu yoktur. Yasalarımızda düzenlenmiş böyle bir birim yok. Bu açık bir şekilde yasa dışı istihbarat toplama faaliyetidir. Böyle bir şey varsa bu bir özel örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen fişleme yapan bu örgütler, hukuk karşısında suç örgütüdür. Başkanlık diye bir kurum yok Türkiye’de. Özel istihbarat örgütü oluşturulmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Hükümet bu meseleyi açıklamak durumundadır. Bu birim kimdir? Kimler devlet içinde Başkanlık adı altında bir ’Başkanlık Ulusal Güvenlik’ birimi diye bilgi topluyor, fişleme yapıyor. Bu bilgileri mahkemeler nasıl soruyor ve buna dayanarak dosya oluşturuyor? Bu yeni bir paralel devlet yaratma sürecidir. Hükümet derhal açığa çıkarmalı bunu. Bu yasa dışı fişlemeleri yapanların, örgütü kuranların adalet önüne çıkması gerekir" demişti.

EMNİYET'TEN 'BUGK' İBARESİNE AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu (BUGK) ibaresine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başkanlık Ulusal Güvenlik’ ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ’Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kısaltmasıdır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında ’CHP’li Bülent Tezcan Belgesini Gösterdi: Yeni Bir Paralel Devlet Kuruluyor’ başlığıyla verilen haberlerde, Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın bir mahkeme dosyasından aldığını öne sürdüğü tutanağı göstererek, 'Başbakanlık Ulusal Güvenlik Kurumundan Emniyetin bilgi aldığını kaydettiği ve kanunen böyle bir örgütün olmadığına’ ilişkin iddiaların yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bakanlar Kurulu’nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8591 sayılı kararına istinaden 12.05.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Makamının Olur’larıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde ’Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ kurulmuştur.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, KOM Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan bilgi havuzu adli makamların taleplerine cevap vermek üzere İl KOM birimlerimizin sorgulamasına açılmıştır.



Habere konu olan tutanaktaki 2’nci madde de yazılı ’29.09.2016 tarihinden itibaren Dairemize gönderilerek Analiz Şube Müdürlüğümüzde toplanan FETÖ/PDY kapsamında merkez ve taşra KOM birimlerimizce yürütülen soruşturmalarda adı geçenleri gösterir.’ ibaresiyle verinin KOM Daire Başkanlığı veri tabanında yer aldığı açıkça bellidir ve muhatabı İl Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından bilinmektedir. Ayrıca, tutanaktaki ’Başkanlık Ulusal Güvenlik’ ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ’Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kısaltmasıdır. Başkanlık ibaresi ise KOM Daire Başkanlığını ifade etmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde Sayın Milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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