CHP’nin 2018 stratejisi: ‘Toplumda mutabakat örgütte dönüşüm sandıkta hazırlık’

YAPISAL DÖNÜŞÜM YILI

“2018, bütün seçeneklerin siyaset masasında olduğu bir yıl olacak ama siyasetin hareketli geçeceğinden şüphe yok. Demokrasiyi savunanların büyük sorunlarla mücadele edeceği bir yıla girdik. Bunun öncüsü biz olacağız. 2018’de daha büyük buluşmaları ve mutabakatı sağlayacak siyasete ihtiyaç duyuluyor. Demokrasiden yana olanların birlikte mücadele edeceği bir siyaset zeminini oluşturmak zorundayız. Bunun öncüsü ve altyapısı olan örgüt zeminini kurmamız gerekecek. 2018 bizim için yapısal dönüşüm yılı olacak.

HAREKET VÜCUT BULACAK

2017 yılında üç önemli olay yaşadık. İlki 16 Nisan referandumunda toplumun yarısı ‘hayır’ dedi ve ‘hayır’ buluşması yaşandı. Ardından ‘Adalet Yürüyüşü’nde ‘evet’ diyenleri de kapsayan geniş mutabakat sağlandı. Üçüncüsü; Adalet Kurutayı’nda ‘Demokrasi, Adalet ve Huzur Hareketi’nin’ tohumları atıldı. 2018 yılı bu hareketin vücut bulacağı, ete kemiğe bürüneceği bir yıl olacak. Tek adam rejimine karşı çıkan örgütlü gruplarla ortak çalışma alanları ve platformlar geliştirilecek. Geniş sivil toplum bereberliklerini önemsiyoruz. Bu bir parti ittifakı değil, siyaset ittifakı. Ortak dil, ortak hedef ve beklentileri buluşturacak projeleri geliştireceğiz. Türkiye’nin ihtiyacı olan en geniş mutabakatı sağlayacağız.

DEMOKRASİ KAYIĞI

2018’de Erdoğan’ın kayığının batacağı kesin, su almaya başladı. Bizim kayığımız ise demokrasi, adalet ve huzur kayığı. Herkesin bu kayığa binmesini arzu ederiz, çünkü bu kayık Türiye’nin huzurlu geleceğini temsil ediyor. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak en muhkem kayık bu kayık. Erdoğan’ın kayığındakilere de çağrımız, bir an önce bu kayığı terk etmeleridir.

Hemen seçim olacakmış gibi hazır olacağız. Erkene alınmazsa, 2019 seçimleri hazırlıkları 2018’de bitmiş olacak. Özellikle yerel seçimlerdeki adayların tespiti ve programlarını kamuoyuyla paylaşma süreci 2018 ortasından itibaren netleşmiş olacak. Türkiye 2018 yılında çatışma ve kutuplaşma dilinden uzaklaşmak zorunda. Bizim üslubumuz 16 Nisan öncesindeki üslup olacak. Özetle bu yıl hem toplumda büyük mutabakatın sağlanacağı hem örgütte buna uygun yapısal dönüşümün sağlanacağı hem de partinin ve ülkenin seçime hazırlanacağı bir yıl olacak.”



