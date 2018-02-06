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    CHP'liler zehirlenmişti... Başsavcılık harekete geçti

    AA
    06.02.2018 - 16:58 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda partililerin yedikleri kumanyadan zehirlenmelerine ilişkin olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

    Kurultayın 2'nci gününe katılan çok sayıda partilinin yediği kumanyadan zehirlenmesinin ardından ilgililer hakkında soruşturma açıldı.
    Ankara Spor Salonu'nda 4 Şubat'ta yapılan CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nın 2'nci gününde, bazı partililer yedikleri kumanya sonrası kusma ve mide bulantısı yaşamıştı.

    Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da dün yaptığı açıklamada, partililerin yedikleri kumanyadan zehirlenmelerine ilişkin, "Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Son dakika... CHP kurultayında çok sayıda kişi kumanyadan zehirlendiSon dakika... CHP kurultayında çok sayıda kişi kumanyadan zehirlendi

     

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    Etiketler: Başsavcılık , soruşturma , CHP , son dakika
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