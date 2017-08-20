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    CHP'li yöneticiye tahliye

    Yusuf BAŞTUĞ / DHA
    20 Ağustos 2017 - 00:07Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 00:08

    ADANA’da sosyal medya hesabından ‘15 Temmuz’un zafer gibi kutlanmasını’ eleştirdiği paylaşımda ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanan CHP Seyhan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Aliye Şenoğlu, tahliye edildi.

    Seyhan İlçe Belediyesi’nde çalışan 2 çocuk annesi Aliye Şenoğlu, 2 Ağustos’ta sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle evinde gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün sorgulanan Aliye Şenoğlu, 6 Ağustos’ta adliyeye sevk edilmişti.

    Şenoğlu, çıkarıldığı mahkemece ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanarak Tarsus Kadın Cezaevi’ne gönderilmişti. Avukatların tutukluluğa yönelik itirazı üzerine Aliye Şenoğlu, önceki akşam saatlerinde tahliye edildi.

    Etiketler: CHP , tutuklama , gazetehaberleri
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