CHP'li yöneticiye tahliye

Seyhan İlçe Belediyesi’nde çalışan 2 çocuk annesi Aliye Şenoğlu, 2 Ağustos’ta sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle evinde gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün sorgulanan Aliye Şenoğlu, 6 Ağustos’ta adliyeye sevk edilmişti.



Şenoğlu, çıkarıldığı mahkemece ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanarak Tarsus Kadın Cezaevi’ne gönderilmişti. Avukatların tutukluluğa yönelik itirazı üzerine Aliye Şenoğlu, önceki akşam saatlerinde tahliye edildi.



