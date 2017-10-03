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    CHP'li vekillerin başvurusuna ret

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 07:46 | Son Güncelleme:

    Anayasa Mahkemesi, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

    Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Akif Hamzaçebi, Engin Altay, Levent Gök ve 121 milletvekili tarafından 6592 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.
    Başvuruda, söz konusu kanunun bazı maddeleri ile 3213 sayılı Maden Kanunu'ndaki kimi fıkralara eklenen; "yetkilendirilmiş tüzel kişiler", "veya gerçek/tüzel kişilere ait diğer...", "kamu yatırımının" gibi tanım ve ibarelerle, söz konusu yasanın 30. maddesi birinci fıkrasının ilk cümlesi, üçüncü fıkrası ve 27. maddesinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.
    Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddelerinin anayasaya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

    Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de reddedildiği ifade edildi.

    Etiketler: ANAYASA Mahkemesi , maden kanunu , chp'li milletvekilleri
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