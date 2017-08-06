CHP'li vekillerden 'pankart' tepkisi!

Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa Finali öncesindeki yoğun güvenlik önlemleri bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Her iki takım taraftarlarının yoğun güvenlik önlemleri altında stada alınması, uzun kuyruklar oluşmasına neden olurken pankartların da sıkı denetimden geçirildiği görüldü.

İçeri alınmayan pankartlardan biri de Beşiktaş taraftarları tarafından hazırlatılan, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" pankartıydı.

PANKARTA İZİN ALINMAMIŞ

Yetkililer, içeri alınmayan pankartların 48 saat önceden izin alınması gerektiğini açıkladılar.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TEPKİ

CHP milletvekilleri de sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

Tuncay Özkan: 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' pankartı 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle stada alınmamış. Bu pankart için izne gerek mi var? Yazıklar olsun! Milli mücadelenin başladığı topraklarda Atatürk'e yasak! Gençliğe Hitabe'deki gaflet ve dalalet durumu tam da bu! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' pankartını yasaklayanlara Beşiktaş taraftarının yanıtı İzmir Marşı oldu... Meşale ve bıçaklar tribünde, taraftar sahada; Atatürk pankartı ise yasak! 6222 sayılı kanun Atatürk pankartlarını engellemek için mi getirildi?

Mustafa Balbay: NUTUK şöyle başlar: "19 Mayıs 1919, Samsun'a çıktım, durum..." Büyük Atatürk; Bugünkü durum da yeniden başlamayı gerektirecek kadar vahim! Hadi diyelim pankartı stada almamaya gücünüz yetti; yürekler engel tanımaz ki! Bu sevgi stadlara sığmaz ki!

Ali Özgündüz: Bunlar sadece senin fikirlerinden, aklından değil, heykelinden,gölgenden isminin yazıldığı afişten korkuyorlar!..

Gamze Akkuş İlgezdi: Stada bıçak sokmak serbest ama #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pankartı sokmak yasak..