CHP'li vekile soruşturma şoku

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, katıldığı bir radyo programında 696 sayılı KHK'nın 121. maddesi için "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır" demişti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Aldan’ı sert bir dille kınamıştı. Bozdağ, "CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, son KHK hakkında yaptığı açıklama ile 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine, şehit yakınlarına ve hem de 15 Temmuz darbe teşebbüsüne canı pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret etmiştir. Edep, ahlak, iz'an dışı ve seviyesiz açıklamaları nedeniyle CHP Milletvekili Aldan'ı şiddetle kınıyor; 15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından, şehit yakınlarından, gazilerden ve 15 Temmuz'da destansı bir mücadele ve zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet ediyorum" demişti.