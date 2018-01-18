CHP’li vekilden o hastane hakkında suç duyurusu

Dilekçesinde “Söz konusu haber sonrasında Ülkemizde haklı olarak büyük bir kamuoyu oluşmuş ve 2 Bakanlık soruşturma açmıştır” ifadelerine yer veren Ali Şeker hastanenin Başhekim Yardımcısı, Sosyal Hizmet Uzmanı ve İstanbul Valiliği hakkında soruşturma yürütülerek dava açılmasını istedi.



Ali Şeker, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde çocuğa karşı cinsel istismar şiddet ve kadın cinayetleri vakaları sürekli artarken, toplumsal bir sorun olarak engellenemezken 2017 yılında 387 çocuğa cinsel istismar tespit edilmiştir (Sadece adli mercilere iletilendir). Valiliğin görevini ihmal eden memurlar hakkında işlem yapılmasına izin vermemesi bu suçların siyasi zihniyet nedeniyle önlenmesinde etkin davranılmadığı ve görevlerin ihmal edildiği, görevlerin kötüye kullanıldığı ve izin verme hususunda görev gereğinin yerine getirilmediğini açıkça ortaya koymaktadır.”



Ali Şeker, tüm bu hususların göz önünde bulundurularak “Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ile hastanenin Sosyal Hizmet Uzmanı ve İstanbul Valiliği hakkında “Kamu görevinin terki veya yapılmaması”, “Suçu bildirmeme” ve “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından haklarında soruşturma başlatılarak dava açılması talep etti.